El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció este miércoles el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios para primera vivienda de la clase media. El programa gestionado por el Banco Ciudad será un crédito a 20 años con UVAs + 7,5% con un subsidio de tasa de dos puntos en comparación con el precio de mercado que ronda el 9,5%. Para poder acceder, será necesario tener un ingreso familiar, o junto con un garante, de 3.200.000 de pesos. Se puede utilizar tanto para primera vivienda como para vivienda única y permanente. La propiedad no debe superar los 80 metros cuadrados y de un precio por metro cuadrado que no supere los u$s 2.800, explicó el funcionario. La cuota de entrada al crédito no superará el 25% de los ingresos del hogar. “La cuota es aproximadamente de 80 mil pesos cada 10 millones, es decir, un crédito de 100 millones tendría una cuota de 800 mil pesos”, explicó el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje. Además, la línea estará abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad. De acuerdo con el GCBA, a esta nueva línea se suman otras opciones de crédito ya vigentes para propiedades en la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo. El proceso para solicitar los créditos podrá realizarse en cualquiera de las sucursales del Banco Ciudad, en la web o a través del asistente virtual Boti. “Los fondos del Instituto de Vivienda de la ciudad que eran destinados a las villas van a destinarse exclusivamente a financiar estos créditos”, explicó Macri sobre el financiamiento del programa. También se utilizarán los ingresos que se generarán a través de la concesión de los medios públicos de la Ciudad, administrados por privados, y los dividendos creados por el banco. “Hace dos semanas, emitimos una ON en el mercado de capitales por 100 mil millones de pesos también para financiar este plan”, aclaró Laje. Según Macri, estos créditos hipotecarios vienen a reemplazar el financiamiento a villas y asentamientos al que se destinaban los fondos del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El jefe de Gobierno criticó la política anterior. “Mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”. “Tener la casa propia es ese sueño que fue postergado, va a dejar de ser una aspiración para empezar a ser una realidad”, explicó el funcionario. “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad”.