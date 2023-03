Uno de los bancos más grandes de Europa, el Credit Suisse, está bajo la mirada de todos los inversores por la fuerte caída en su cotización durante los últimos días, hecho que derivó en un salvataje del estado suizo para evitar su quiebra. La historia de la entidad, de 167 años de antigüedad, está plagada de polémicas y de una estrecha relación con la Argentina.

La más resonante data de hace 20 años, cuando el ex presidente Néstor Kirchner llegó al poder y trasladó los llamados Fondos de Santa Cruz de un banco en los Estados Unidos al hoy cuestionado Credit Suisse. De los u$s 650 M iniciales, unos u$s 390 M fueron depositados en esa entidad.

La cifra millonaria había surgido de un juicio que le hizo la provincia patagónica al Estado Nacional en los '90. En ese momento, Carlos Menem pagó este monto por regalías petroleras mal liquidadas que le correspondían a Santa Cruz.

Credit Suisse: la debacle del banco donde Néstor Kirchner puso los fondos de Santa Cruz

"El grueso de los fondos, cerca de 390 millones de dólares, están invertidos en notas y letras del Tesoro de los Estados Unidos en custodia en el Banco Credit Suisse; la diferencia con años anteriores es que en vez de estar a nombre de la provincia están a nombre del Banco de Santa Cruz SA.", relató el legislador provincial de la UCR Omar Hussain Halllar , cuando se reveló el paradero de estos fondos.

Credit Suisse: el destino de los fondos de Santa Cruz

En 2017, más de una década después de trasladar los fondos al país europeo, el entonces gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, decidió repatriar los fondos que disponía esa provincia en el Credit Suisse y por el que pagaba un alto costo de "custodia".

"Se habló del procedimiento de ingreso al país de los fondos que la provincia de Santa Cruz tiene radicados en esa banca de Suiza", se reconoció en un comunicado tras una reunión con su ministro de Economía. En agosto de ese año se produjo esa transferencia nuevamente hacia el país.

Credit Suisse: la debacle del banco donde Néstor Kirchner puso los fondos de Santa Cruz

Durante su estadía en Europa, los fondos estuvieron manchados por varias causas de corrupción y manejos que le costaban fortunas a la provincia: la administración que hacía el Banco de Santa Cruz cobraba una retribución del 0,20% del total de los fondos.

En 2023, a seis años de que los fondos volvieran al país, el gigante financiero tambalea tras varios meses de desmanejos de sus inversiones ya que lo habían puesto en las cuerdas a fines del año pasado.

Su cotización comienza a recuperarse tras un masivo salvataje del estado suizo tras la incertidumbre internacional que trajo el financiamiento de los bancos en medio de la suba de los tipos de interés. La mirada está puesta en qué hará la Reserva Federal y el Banco Central europeo con las tasas para campear la recesión en puerta.