El mercado toma distancia de las acciones de los bancos por la crisis del sector

En medio de una importante crisis, el sector financiero se desplomó en las últimas jornadas. Todas las acciones bancarias muestran fuertes pérdidas en el último mes y operan en mínimos del año.

Tras la quiebra de Silicon Valley Bank y otros bancos regionales, el mercado incrementa su cautela. Hay incertidumbre y temores sobre un nuevo efecto contagio sobre las acciones y demás bancos en EEUU y a nivel global.

Ahora el centro de atención se centra en el banco suizo Credit Suisse. Los analistas recomiendan esperar antes de comprar.

Desplome Credit Suisse: seis claves para entender la debacle del gigante suizo



Credit Suisse se desploma hasta 30%, paralizan operaciones y hunde a bancos europeos



Wait and see

Esperar y ver. Es la recomendación de todos los analistas del mercado luego de que haya explotado la crisis de los bancos regionales en EE.UU. y con riesgos de contagio en otros bancos de ese país y de Europa.

Parece tentador pensar en comprar ya que en el último mes las acciones de bancos se desplomaron. Las de JP Morgan son las que menos caen, con una merma del 10%. Le siguen Citi (-12%), Morgan Santley y Bank of New York, que bajan 15%, al igual que el ETF del sector financiero que retrocede 14,5%.

Otros bancos como Goldman Sachs, Wells Fargo y Bank of América muestran perdidas mayores, de entre 17% al 20% en el último mes.

A su vez, el más afectado fue el índice de bancos regionales (KRE) que se desploma 29% en el último mes, fundamentalmente afectada por la quiebra de Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank y el potencial rescate a First Republic Bank.

Pese a estas abultadas pérdidas en tan corto tiempo, el mercado considera que lo más conveniente es aguardar y esperar antes de comenzar a comprar acciones de los bancos.

Los analistas esperan tener más información y buscan que la situación se estabilice antes de recomendar un posicionamiento en el sector bancario.

Paulino Seoane, head of investment ideas de Balanz, considera que es muy pronto para hacer una recomendación en el sector financiero americano en este momento.

"Creemos que a raíz de lo acontecido, los bancos regionales generan una mayor desconfianza; y los bancos más importantes, que son los que más depósitos están recibiendo ahora, difícilmente caigan. Igualmente, hay que ser cautelosos, esperar a ver qué hace la FED el 22 de marzo y qué mensaje dará", sostuvo.

Con una misma visión, Diego Martínez Burzaco, head de research de Inviu, explica que, dada esta situación, hay que distinguir los bancos regionales, los nacionales y los grandes bancos del sistema.

"Los bancos regionales tienen el problema de que las fuertes caídas en las valuaciones de bonos largos pueden representar pérdidas contables para los bancos y ser una amenaza contra el capital que tienen. Hay que ver cómo quedan luego de este temblor, sobre todo respecto a cómo quedaron sus balances luego de que muchos depositantes retiraron sus dólares para ir a los más seguros", comentó.

Martínez Burzaco considera que aún no es el momento y espera a un mejor punto de entrada.

"Los grandes bancos también fueron golpeados en esta crisis. Las acciones de Wells Fargo y Bank of America no estuvieron entre las más damnificadas. Dicho ello, creo que es prematuro pensar en buscar oportunidades en el sector en estos días. Creo que hay que dejar pasar un tiempo para ver cierta estabilización. Habrá que buscar oportunidades y en el mercado local hay opciones como los Cedear de Wells Fargo, JP Morgan y Bank of América, que pueden ser una opción, así como el índice del sector (XLF)", sostuvo.

Contagio hacia bancos de Europa

La volatilidad en los bancos no se suscribe únicamente a las entidades de Estados Unidos, sino que en las últimas horas se produjeron nuevas turbulencias en el sector bancario europeo.

En particular, las acciones de Credit Suisse se desplomaron en medio de dudas sobre el futuro de la entidad y la falta de acceso a un rescate por parte de sus accionistas.

En ese sentido, las acciones del banco suizo se desploman 16% hoy y 31% en el último mes.

Otros bancos europeos también se caen, como Societe Generale, BNP Paribas, Deutsche Bank, Commerzbank, ING, UBS, Unicredit, Credit Agricole, Intesa San Paolo, Caixabank y Santander, que retroceden entre 23% y 9% en el último mes.

Manuel Carpintero, head portfolio manager de Nash Inversiones, también se muestra con cautela.

"Por ahora preferimos mantenernos fuera del sector bancario para evitar algún posible efecto contagio que esta situación pueda generar. No lo vemos como una gran señal el hecho de que la Fed haya salido a los bancos. Sería peligroso que, con la guerra que vienen teniendo contra la inflación, esta situación le impida seguir subiendo la tasa. Por eso nos mantenemos fuera del sector bancario a pesar de las caídas", dijo.

En ese sentido, y al igual que Martínez Burzaco, Carpintero remarca que tiene en la mira las acciones de Bank of América y el ETF del sector financiero (XLF) aunque por ahora prefiere esperar un mejor punto de entrada.

Diego Ilan Méndez, Analista de PPI, considera que la compra de acciones del sector bancario en este momento podría ser una oportunidad, aunque siendo una apuesta con alto riesgo.

"En una jugada aún más agresiva, los bancos han sido severamente castigados en los últimos días, aun aquellos considerados sistémicos. Una normalización en el sector podría llevarlos a recuperar sus valuaciones rápidamente, particularmente papeles como JP Morgan, Bank of América y Citi", comentó.

Finalmente, y dada la volatilidad en las acciones, a la hora de buscar oportunidades, Jonatan Kon Oppel, asesor de inversiones en ConoSur Investment, explicó que en este contexto luce más conveniente buscar bonos antes que las acciones.

"Este período de suba de riesgos vuelve mucho más atractiva a la renta fija que a la renta variable, es decir, a los bonos, más que a las acciones. Las tasas de interés más altas ayudan a mejorar los retornos que se pueden tener con una volatilidad menor a la de las acciones", asegura.