Felipe Miguel: "En el 2023 se necesitarán reformas estructurales y una baja de los impuestos progresiva"

¿Cómo se pondrá en marcha la quita de planes para los padres que no manden a los chicos a la escuela?

Para nosotros la prioridad es la educación. Y para eso tienen que estar abiertas las escuelas. Cuando vimos que la falta de presencialidad generaba un costo para los chicos, dimos una batalla para que vuelva. Y pusimos herramientas para que recuperen conocimientos y no para que pasen sin saber. Vimos también que teníamos una situación de asistencia intermitente.

¿Cuál es el nivel de ausentismo de los chicos?

-El 30% de los chicos falta 5 veces por mes; y el 16% está faltando 7 veces por mes. Es mucho. A esos chicos vamos a reforzarles las clases los fines de semana, en vacaciones de invierno y de verano. Evitar la repitencia dándole conocimientos.

¿La quita del plan Ciudadanía Porteña en qué instancia llega?

El Ministerio de Desarrollo Humano se va a poner en contacto con las familias para ver por qué está faltando y tratar de revertirlo. Si al trimestre siguiente sigue así, se les va a quitar el componente que tiene que ver con el hijo. Lo que estamos haciendo es ser exigentes y rigurosos con una obligación que es una condición del plan Ciudadanía Porteña.

¿Qué expectativa tiene respecto al fallo de la Corte Suprema sobre la quita de la coparticipación de la Nación a la Ciudad?

Si la Corte repone la coparticipación, en realidad a los fondos para Seguridad que fue transferida, nosotros vamos a eliminar inmediatamente los impuestos a la tarjeta de crédito y a las Leliqs.

¿Tiene idea de cuándo llegaría el fallo?

Los tiempos de la Corte los maneja la Corte. Tampoco nos gusta interferir en el funcionamiento de la justicia. Ahora, cuanto antes se resuelva esa situación sería naturalmente mejor.

El último índice de inflación mensual dió 7,4%. ¿Qué lectura hace de esa suba?

Se producen estos niveles de inflación porque no hay un plan, no hay un norte, no hay un horizonte hacia el cual tenemos que ir. Es una improvisación detrás de la otra. Estamos lejísimos de contar con un plan serio, detallado, riguroso e integral. Pero estamos convencidos de que a partir del 2023 Argentina va a salir adelante, liberando el potencial productivo que tiene.



¿Qué medidas a nivel nacional hacen falta?

Se requiere de algunas reformas estructurales y de un orden macroeconómico, con una baja progresiva de los impuestos. Eso lo venimos conversando con el campo. A diferencia del populismo, que los ataca, creemos que hay que apoyar a los sectores productivos.

¿Cómo se apoya a esos sectores productivos?

Generando condiciones para que se decidan a invertir y a generar trabajo. Del lado del populismo tenés a la gente que busca distribuir lo que no hay porque ya se lo gastaron. Además buscan distribuir cada vez menos riqueza.



¿Qué reformas estructurales propone para la Nación?



Hace falta una reforma tributaria en la Argentina. Los 165 impuestos constituyen la presión tributaria más alta de América Latina. Es muy difícil competir en esas condiciones. Tenemos que ir a un sistema que promueva la inversión y la competitividad, y que sea más sencillo.



¿Es necesaria una reforma laboral?



Hay que modernizar el régimen laboral. Hoy todavía estamos con un régimen que servía para normar relaciones laborales de hace 50 años. La producción y oferta de bienes y servicios cambió significativamente. Hay que aggiornar varias cuestiones.



¿Con qué objetivo?

Fundamentalmente, para terminar con la industria del juicio y reducir el riesgo laboral. Y para que los emprendedores puedan generar empleo. Hay industrias que tuvieron experiencias positivas, como la construcción con el fondo para el cese de empleo. En Vaca Muerta también hubo un régimen que contribuyó a la generación de empleo con esta filosofía. Hoy llegamos al absurdo de un empleado que dice "contratame, pero en negro".

¿La designación de Sergio Massa como ministro estabilizó al gobierno?

Sigo viendo que no hay un plan. El Presidente el otro día dijo que "nos juntamos con Sergio y se nos ocurrió una idea". Es anecdótico, pero es gráfico sobre la improvisación. Hay algunas medidas sueltas, pero que no se entienden bien. Sigo viendo la falta de rumbo.

Rodríguez Larreta suele decir que pretende gobernar con el acuerdo del 70% del sistema político. ¿Cómo se alcanza tanto respaldo?

Lo del 70% es una manera gráfica de expresar lo importante que es lograr un consenso amplio en la Argentina. Para hacer las reformas estructurales necesarias y que se sostengan en el tiempo, aún si hay una alternancia en el poder. Ciertas cuestiones tienen que convertirse en políticas de Estado.

¿Ese 70% incluye gobernadores, intendentes y dirigentes gremiales que ahora están en el Frente de Todos?

Los que claramente no pueden ser son los kirchneristas y tampoco la izquierda. ¿Por qué? Porque no compartimos los valores que van a hacer que el país se desarrolle sostenidamente. Ellos no pueden ser.



¿Javier Milei y el espacio de los libertarios sí entra el 70%?



A mi no me gusta hacer nombres, pero me parece que las personas y los espacios que crean en los valores del trabajo, de la generación de oportunidades, de la educación, el mérito, en el esfuerzo y en el sector privado, todos esos pueden estar.



¿El ex ministro de Economía de María Eugenia Vidal Hernán Lacunza es el responsable de diseñar el plan económico de Rodríguez Larreta?



Hernán está cumpliendo un rol muy importante en la coordinación de los equipos, que incluyen a más de 30 economistas. Todos colaboran y dan su visión para elaborar ese plan.



Mauricio Macri está muy activo desde hace meses. ¿Qué busca el ex Presidente?



Yo lo veo muy activo y comprometido con el PRO, y con JxC, para tener una propuesta que nos permitan sacar definitivamente el país adelante. Y me da mucha alegría verlo con esa energía y pasión por transformar la Argentina. Vale mucho su experiencia. Y lo mismo digo sobre Horacio. Más allá de que tiene la responsabilidad enorme de gobernar la Ciudad, lo veo con un compromiso fenomenal.



¿Rodríguez Larreta va por la Presidencia, aunque tenga que competir con Patricia Bullrich o Macri en una PASO?



Seguramente esta no es la respuesta que esperes, pero ahora estamos enfocados con Horacio a la cabeza en nuestra responsabilidad primaria que es gestionar la Ciudad.



¿Considera que Macri puede ser candidato a Presidente?



Eso se verá cuando llegue la oportunidad. Es una persona muy preparada, por su trayectoria, su conocimiento abarcativo y su visión. Pero ya llegará el tiempo de hablar de candidaturas.