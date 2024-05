Contradicciones, improvisación e internas en el poder: la Casa Rosada de Milei

Javier Milei le impuso un ritmo vertiginoso, repleto de zigzagueos, contraordenes y superposición de funciones a la Casa Rosada. En los últimos días la vorágine del Gobierno se tornó más visible y expone a una administración que se maneja por impulsos, resulta ajena a la planificación y abunda la extrema improvisación sobre la marcha.

Un funcionario de alto rango en la Casa Rosada resumió en una palabra el perfil que caracteriza hoy al Gobierno: se trata de una gestión con "alta volatilidad". No es un calificativo más o menos peyorativo. Es el perfil que se ajusta a la realidad y que describe a un Gobierno con una figura como la de Milei. Algunas pinceladas de esta vorágine del poder:

El presidente Milei en la reunión de empresarios del CICyP

El jueves pasado por la mañana el Presidente canceló de un momento a otro la reunión de Gabinete y optó por adelantar el viaje a España. La decisión tomó por sorpresa incluso a la canciller Diana Mondino que se encontraba en visita oficial a Estados Unidos. La sorpresa fue mayor para algunos ministros que ya enfilaban a las 8.15 para la reunión habitual de gabinete y les llegó un WhatsApp con la cancelación.

Mensaje a los empresarios

Milei ofreció una conferencia extremadamente técnica en el CICyP donde calificó de "chantas" a los economistas que hablan de atraso cambiario, dijo que "está cada vez más cerca" la salida del cepo y mencionó al pasar que la idea de dolarizar está muy lejana porque, en cambio, la Argentina apuntará a la canasta de monedas.

Hubo varios empresarios presentes en el Hotel Alvear que se sorprendieron con los mensajes del Presidente . No por el tono irónico de Milei al que ya se acostumbraron sino por la contradicción que mostró respecto de sus ministros. Uno días antes, el ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo había dicho en una reunión de Gabinete que el fin del cepo está "muy lejano". Incluso , abonó la idea de una salida "en capas" del cerrojo .

También un día antes del mensaje de Milei en el Alvear, el ministro de Economía dijo que "está todo armado" para dolarizar la economía y unas horas después, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, emitió su primer informe en el Senado donde decía -dentro de las 1286 respuestas que dio por escrito- que "la dolarización hoy no forma parte del plan económico" . ¿A quién creerle? ¿Quién marca el verdadero rumbo del plan económico?





El Pacto de Mayo en debate

No son los únicos ejemplos de zigzagueos en la política oficial. El portavoz Manuel Adorni tuvo que borrar sus mensajes expansivos de WhatsApp que anunciaban que el Pacto de Mayo se hacía "inamovible" el 25 de este mes en Córdoba. Unos minutos después Milei dijo que el Pacto de Mayo se podría dar "en julio, junio o cuando sea" . Y el ministro del Interior, Guillermo Francos, destacó que "tenemos el 20 de junio en Rosario, en el monumento a la Bandera, también tiene un efecto simbólico importante". Lo que se llama una coordinación protocolar de lujo.

Karina Milei y Guillermo Francos

No sólo se trata de desinteligencias de fechas sino también de formas. El asesor estrella Santiago Caputo se encargó de bordar en los últimos días el "principio de revelación" para el Pacto de Mayo. Esto es: invitar a los gobernadores, empresarios y sindicalistas a la firma de ese acuerdo y exponerlos públicamente en el caso de que no quieran concurrir.

No es el mismo camino que esbozaron otros funcionarios que creen que hay que excluir del Pacto de Mayo a los gobernadores que no comulgan con Milei. " No se apuren con los nombres de invitados ", intentó minimizar el vocero Adorni.

El rol de Karina Milei

Además de atender cada detalle de la administración nacional, los nombramientos de personal y cambios en el organigrama del gobierno Karina Milei se abocó en estos días a seguir de cerca la agenda parlamentaria.

La hermana del Presidente le marcó así la cancha de trabajo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para apurar en el Senado la Ley Bases. El problema es que las tareas de ajuste de Karina Milei se superpusieron con la frondosa tarea de consensos que Francos y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, están llevando en el Senado con la oposición para dar con un dictamen el paquete fiscal y la ley ómnibus.

Los embates de Karina Milei en el Congreso desnudan ciertas internas que afloran permanentemente en el Gobierno. Algunos funcionarios buscan tapar o minimizar esas pujas internas. Pero la realidad marca otro enfoque.

La vorágine del Gobierno hace que las resoluciones o decretos puedan tardar semanas o que se disparen de un minuto a otro . Es lo que sucede cada jueves por la noche con el Ministerio de Economía que envía una catarata de decretos a la Secretaría Legal y Técnica para que sean publicados los viernes a la mañana. Los funcionarios que responden a Javier Herrera Bravo se enloquecen con correcciones y revisiones de último momento para poder cumplir con las ordenes de Caputo. Detalles de la burocracia del poder.

Milei viajó a España en visita privada para reunirse con Santiago Abascal, el líder de Vox y participar de una cumbre de libertarios de la derecha española. En la diplomacia ibérica están sorprendidos con el viaje fuera de toda visita oficial de Milei. Ni siquiera hubo un pedido de saludo protocolar al rey Felipe.