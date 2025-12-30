Sambou Diaby, actor, 26 años: “Me echaron de un bar porque me confundieron con un mantero, es una burrada”. (Instagram Sambou Diaby)

El actor Sambou Diaby fue expulsado de un bar en el centro de Bilbao este lunes 30 de diciembre. Un camarero le pidió que se fuera porque lo confundió con un vendedor ambulante. El hecho ocurrió en la calle Ledesma mientras tomaba algo con su pareja, la influencer Nahikari Núñez, y una amiga.

La pareja denunció el caso a través de redes sociales. El video alcanzó cientos de miles de reproducciones en TikTok y miles de comentarios en Instagram. Diaby, de 26 años, es conocido por su trabajo en la película y obra de teatro Miñan y en la película La isla de los faisanes.

Un actor vasco confundido con mantero en pleno centro de Bilbao

Según el relato de Núñez, estaban sentados tranquilamente cuando un camarero se acercó a Diaby. Le dijo: “Aquí no puedes vender, fuera”. El actor decidió marcharse para evitar un conflicto mientras otros clientes miraban la escena.

“Me parece muy grave. En este caso él es actor, pero me da igual si fuera barrendero o mantero. ¿Qué pasa, que un mantero no se puede tomar algo?”, cuestionó Núñez en el video. Según elDiario.es, la pareja intentó pedir la hoja de reclamaciones pero el encargado se negó inicialmente. Luego se disculpó y alegó que fue un error que cualquiera puede tener.

¿Qué dijo Sambou Diaby sobre el episodio de discriminación?

El actor grabó un video donde expresó su malestar. “Me siento humillado y decepcionado por la manera en que me dijo delante de la gente que no puedo vender cosas. Me ha parecido una burrada”, afirmó Diaby.

El intérprete nació en Pamplona y habla euskera desde pequeño. “Represento a Euskal Herria, hablo euskera casi desde que nací. No creo que por el mero hecho de ser negro tengan derecho a juzgarme o pensar que soy mantero”, declaró. Diaby añadió que trabaja activamente por la representación de la diversidad en la cultura vasca.

El bar se disculpó y habló de “error de percepción”

El establecimiento emitió un comunicado en redes sociales. Reconoció que el incidente fue un “error de percepción” de uno de los camareros. La dirección del bar expresó que está “muy preocupada y decepcionada” con lo ocurrido, según informó elDiario.es.

El responsable del negocio confirmó que pidieron disculpas directamente al actor. También anunciaron que implementarán medidas obligatorias para todo el equipo y revisarán los protocolos de atención. El comunicado reafirma el compromiso del local con un trato “digno, respetuoso e inclusivo para todas las personas”.