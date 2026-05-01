Más de 3 millones de hogares colombianos recibirán a partir del 24 de junio el pago del tercer ciclo de la Devolución del IVA, la transferencia bimestral que el Estado entrega a las familias en situación de pobreza extrema y moderada para compensar el impacto del impuesto al consumo en sus gastos básicos. El monto es de alrededor de $100.000 pesos por hogar. A diferencia de otros subsidios, la Devolución del IVA no requiere inscripción. La asignación es automática y depende exclusivamente del puntaje en el Sisbén IV. Eso significa que si usted ya está en la base de datos y cumple los requisitos, el dinero llega directamente sin necesidad de hacer ningún trámite. El beneficio está dirigido a los hogares clasificados en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponden a las familias en pobreza extrema y moderada. Son precisamente quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a bienes de consumo básico, y por lo tanto los más afectados por el IVA del 19% que aplica sobre muchos productos. El monto varía levemente entre ciclos porque se ajusta con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT). Para el primer ciclo real de 2026, el pago fue de $99.100 pesos por hogar. El valor del tercer ciclo, a pagarse desde el 24 de junio, se estima en una cifra similar, alrededor de los $100.000 pesos. Para confirmar si usted es beneficiario, puede consultar directamente en el portal de Prosperidad Social ingresando su número de cédula. El sistema indica si el hogar está incluido en el ciclo vigente y a través de qué canal recibirá el giro: Supergiros, Bancolombia o corresponsales bancarios. Si su hogar no aparece como beneficiario pero cumple con los requisitos del Sisbén IV, es posible que la información no esté actualizada. En ese caso, la recomendación de Prosperidad Social es acercarse a la oficina de enlace municipal para verificar el estado del registro. Aunque el número de hogares beneficiarios supera los 3 millones, el impacto real del programa alcanza a cerca de 9 millones de personas, si se tiene en cuenta el promedio de integrantes por hogar. El programa fue creado en 2020 como parte de las medidas de emergencia económica durante la pandemia y luego fue consolidado como política social permanente. El pago se realiza cada dos meses a lo largo del año. En 2026, el cronograma contempla cuatro ciclos. El primero se entregó en febrero, el segundo en abril, el tercero arranca el 24 de junio y el cuarto está proyectado para agosto. Los recursos se giran directamente desde el Ministerio de Hacienda a través de Fiduprevisora.