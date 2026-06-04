El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a las leyes de Desarrollo Urbano y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para identificar y retirar el cableado en desuso que permanece sobre postes y mobiliario urbano en la capital.

La ley busca reducir riesgos para la población ante la acumulación de cables abandonados en calles y avenidas. Durante la discusión del dictamen, legisladores advirtieron que este material representa una amenaza constante para peatones, automovilistas y la infraestructura urbana.

Ilustración de una ciudad con cables. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se retirará el cableado en desuso?

Durante la sesión, la diputada Cecilia Vadillo Obregón explicó que la reforma busca reconocer oficialmente el riesgo que representa este tipo de infraestructura. “Sin importar la colonia en donde vivamos, si miramos hacia arriba veremos los cables colgando. En total, según el Colegio de Urbanistas, hay 19 mil toneladas de cables en desuso”, alertó la legisladora.

Datos que encendieron las alertas en la CDMX

Existen alrededor de 19 mil toneladas de cables en desuso.

El 65% de los cables que cuelgan de los postes ya no tienen utilidad.

Más de 100 postes presentan afectaciones por el exceso de peso.

El Heroico Cuerpo de Bomberos atendió 588 emergencias relacionadas con cableado durante el último año.

Los cables abandonados pueden provocar desprendimientos y colapsos de estructuras.

La legisladora de MORENA aseguró que “esto representa a todas luces un riesgo, porque hay postes saturados; cables a muy baja altura que se atoran con los árboles y los coches”, por lo que consideró necesaria una intervención inmediata para proteger a la población.

Existen alrededor de 19 mil toneladas de cables en desuso y el 65% de los cables que cuelgan de los postes ya no tienen utilidad. Congreso CDMX

La reforma busca mejorar la seguridad y el entorno urbano

El dictamen aprobado señala que la acumulación de cableado inutilizado no sólo afecta la imagen urbana, sino que también incrementa el riesgo de accidentes, especialmente durante lluvias intensas, vientos fuertes o sismos. Además, los cables caídos pueden poner en peligro a peatones, ciclistas y automovilistas.

Por su parte, el diputado Manuel Talayero Pariente, del PVEM, manifestó su respaldo al objetivo de retirar las estructuras en desuso al señalar que la medida contribuirá a la seguridad de las personas y al orden urbano.

No obstante, consideró que la implementación requerirá una mejor coordinación con la legislación federal y ajustes reglamentarios adicionales.