Concentración: sólo cinco complejos exportadores generan el 64% de las divisas

Dos de cada tres dólares que ingresan al país vía exportaciones corresponde a los cinco principales complejos exportadores, liderados, como es de suponer, por el complejo sojero-oleaginoso , que con un 33,6% del total sigue siendo el rey indiscutido en materia de comercio exterior.

Según datos oficiales, de los u$s 35.373 millones que se exportaron en el primer semestre del año, u$s 11.900 millones corresponden a la soja y derivados (harina, pellets, aceite).

Le siguen el complejo maicero con u$s 3744 millones y un porcentual de 10,6%, luego el sector automotriz-autopartista que explica el 8,6% del total con u$s 3038 millones, y completan el quinteto el complejo petrolero-petroquímico, aportando u$s 2092 millones (5,9%) y el complejo triguero, que exportó en el semestre por u$s 1807 millones, o algo así como 5,1% del total.

El resto de las ventas externas se reparten en casi medio centenar de rubros , la gran mayoría de ellos a partir de recursos naturales (agropecuarios y mineros) y con baja industrialización.

De hecho, de los principales 40 complejos exportadores del país sólo 6 corresponden a sectores típicamente industriales o "fierreros", de capital intensivos. Sobresalen en esa lista los sectores automotriz-autopartista, petróleo y petroquímica, la industria farmacéutica (u$s 468 millones), siderurgia (u$s 408 millones), aluminio (u$s 275 millones) y textil (u$s 186 millones).

Así, los sectores que mueven la aguja en lo que hace a generación de divisas son mayormente complejos exportadores basados en productos primarios o recursos naturales con un relativamente bajo nivel de industrialización.



Hay que hacer la salvedad, no obstante, que incluso la exportación de carne vacuna o granos llevan implícitas elevados niveles de conocimiento, genética, tecnología e innovación . Pero por la propia naturaleza de las actividades son commodities, con lo que esto supone en términos de pecios internacionales y competencia internacional a la hora de diversificar mercados.

Y un dato más. Aún en un contexto de mejora del comercio internacional, las cantidades totales exportadas crecieron sólo 4,7% respecto a igual período del año anterior. Las buenas noticias vinieron por el lado de los precios. "El índice de precios de las exportaciones aumentó 22,4%", aseguró el Indec.

En este paquete hay que considerar también a los minerales. Allí la pareja real está formada por el oro y la plata , que en los primeros seis meses del año exportó por u$s 1272 millones, constituyendo el 7° complejo exportador.

Más atrás viene un recién llegado a este mercado, el litio, que registró ventas externas por u$s 93 millones en el semestre, luego otros minerales metalíferos (u$s 17 millones) y muy cerca el plomo con u$s 16 millones.