El buen clima no le alcanza al agro: pesan los costos internos y la baja de los precios internacionales

Está claro que la decisión de no cumplir con los plazos de un pagaré bursátil, ejecutada por uno de los grupos más poderosos del sector agropecuario no habla de un riesgo en la principal "fábrica" de dólares de la Argentina, pero envía una señal a la que corresponde prestarle atención.

Surcos y Los Grobo , las dos empresas que activaron casi en simultáneo un refinanciamiento forzado de obligaciones de bajo monto (la primera de las firmas pateó un pago de u$s 500.000, y la segunda, uno de u$s 1000.000) quedaron atrapadas en un nudo financiero. Su objetivo ahora es reestructurar obligaciones que llegan a u$s 10 millones, en el caso de Los Grobo, con el compromiso de tener la situación resuelta en marzo.

Lo que crujió fue el negocio de venta de insumos . Muchos productores aumentaron su stock el año pasado, comprando a dólar oficial y previendo una devaluación por entonces incalculable. Este año no solo bajó la demanda, sino también el valor del dólar. Durante un tiempo, había espacio para jugar con la brecha y recuperar fondos vía tasa de interés. Pero al plancharse la inflación , bajar las cotizaciones financieras y caer la tasa, los márgenes se comprimieron hasta hacerse insostenibles.

Los productores también se quedaron sin aire. Muchos retuvieron producto a la espera de una mejora del tipo de cambio que nunca llegó. En el camino, se redujeron los precios internacionales y con ello el flujo de liquidez. Hubo menos compras de semillas y de agroquímicos, y la sequía alteró los plazos de pago. Muchos no pudieron cumplir sus compromisos y el efecto dominó llegó sobre el cierre del año.

Banco Central de la República Argentina

En el sistema financiero no creen que haya contagio, pero también advierten que estas irregularidades pueden continuar.

El campo tiene una buena perspectiva en estos momentos, con una cosecha fina prometedora y pronósticos climáticos que despejan las amenazas de un retorno leve de La Niña , lejos del evento que hundió la mitad de la cosecha en 2023 y que hizo evaporar u$s 20.000 millones de dólares.