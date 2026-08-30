Con el objetivo de alcanzar el déficit fiscal y achicar el gasto, la obra pública fue una las variables que más sufrió el ajuste desde que comenzó la gestión del presidente Javier Milei.

En los dos primeros años, el gasto de capital pasó de representar el 7,5% del total del gasto primario entre 2021 y 2023 a sólo el 2,5%. En lo que va de 2026, esta dinámica no cambió: hoy, promedia una caída del 10% anual real .

Debido a este achique, el gasto en obra pública en particular se redujo a apenas 0,4% del PBI, menos de un cuarto del monto equivalente en aquellos años.

En este escenario, un informe de la consultora LCG analiza cómo se dio el reparto de los fondos a los gobernadores y revela que cuatro provincias aliadas del gobierno concentraron el 70% de las transferencias de capital.

Milei abre la billetera para obra pública, pero solo para aliados, según LCG

El informe refleja que Tucumán, Catamarca, Salta y San Luis concentraron el 70% de las transferencias de capital que Nación giró a los distritos en lo que va de 2026

“Son provincias con gobernadores aliados al gobierno nacional o, al menos, que están en una posición negociadora, y esta concentración podría estar reflejando esa negociación”, advierte el reporte.

Las transferencias con destino de gasto de capital sumaron $ 0,5 billones entre enero y julio de 2026. El monto implica una caída del 52% en términos reales frente a los mismos meses de 2025, precisó el informe.

Solo seis provincias recibieron más recursos que un año atrás: San Luis, Catamarca, Santa Fe, Buenos Aires, Salta y Jujuy.

En cambio, otras seis, “no recibieron prácticamente nada por esta vía”: Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Chubut, Córdoba y Misiones.

“Las provincias que este año no están recibiendo recursos tampoco estuvieron entre las destacadas en 2025 y, en todas estas, la Aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional, ausente en 2026, fue el proyecto más relevante”, señala además LCG.

Obra pública: las provincias más beneficiadas en 2026

El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, es hoy uno de los principales aliados provinciales de Javier Milei desde el inicio de su gestión nacional.

Y el Presidente responde: según LCG, Tucumán encabeza el ranking de asignaciones en términos absolutos, con $ 11.682 millones recibidos en lo que va del 2026.

Sin embargo, esa cifra muestra una caída interanual del 46,6%, porque la provincia “fue muy favorecida también en 2025”, explica el reporte.

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Medido en pesos per cápita, Catamarca -administrada por el gobernador Raúl Jalil- se destaca por sobre el resto: recibió $ 23.558 por habitante, un monto que “exceden en más de 23 veces al promedio provincial”, según LCG.

En tercer lugar, figura Salta, gobernada por Gustavo Sáenz. La provincia recibió $ 6348 millones en lo que va del año (período enero-junio), un 28,20% más que el mismo período de 2025.

En San Luis, Claudio Poggi es otro de los que mantiene una relación de diálogo y acuerdos políticos con el presidente Javier Milei. Recibió $ 5224 millones en lo que va de 2026, con un crecimiento interanual de 1001,60%.

¿En qué obras usaron los fondos las provincias?

De acuerdo con LCG, Tucumán utilizó los fondos para obras de transporte de energía eléctrica y para la repavimentación de la ex ruta nacional N.° 7, “prácticamente el único giro de la Dirección de Vialidad Nacional a las provincias”.

Catamarca y Salta destinaron sus recursos “casi exclusivamente” a programas de agua potable y alcantarillado, mientras San Luis priorizó vivienda y urbanismo.

La obra pública nacional también cae

Más allá de las provincias, la obra pública ejecutada directamente por Nación cae a una tasa del 38% anual real en lo que va de 2026, según LCG.

La función Transporte concentra el 43% del monto devengado, dos puntos porcentuales menos que en igual período de 2025. Le siguen Ciencia, Tecnología e Innovación, con el 21%, por la construcción del reactor RA-10, y Defensa, con el 10%.

En ninguna de las tres funciones el grado de ejecución del crédito vigente supera el 45%. En Transporte, ese porcentaje se reduce al 36% del total disponible, precisó el informe.

Dentro de Transporte, el programa de Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias fue el más relevante, con $ 24.100 millones devengados y una ejecución del 42%.

La provincia de Buenos Aires se llevó el 19% de la inversión nacional en Transporte, equivalente a $ 29.693 millones. El grueso se destinó a la Construcción de la Autopista presidente Juan Domingo Perón y a las etapas III y IV del Programa MAS.

Las provincias buscan alternativas de financiamiento

Ante el retiro del Tesoro Nacional del financiamiento de la obra pública, los gobiernos subnacionales comenzaron a explorar alternativas para sostener la inversión en infraestructura, señaló LCG.

El primer mecanismo es el traspaso de obras nacionales a las provincias, que asumen con recursos propios la finalización o el mantenimiento de esos activos.

Santa Fe, por ejemplo, se hizo cargo de un conjunto de obras nacionales paralizadas y asumió por 20 años la administración de la Ruta Nacional A012 con fondos provinciales.

Chubut, en tanto, acordó en 2025 el traspaso de obras viales inconclusas, como la autovía de la Ruta 3 entre Puerto Madryn y Trelew, a cambio de una quita cercana al 50% de sus deudas con la Nación.

El segundo mecanismo es la concesión de infraestructura vial al sector privado, a través de la nueva Red Federal de Concesiones. El esquema alcanza a más de 9.000 kilómetros de los 40.000 en manos nacionales.

Según LCG, la mayoría de las licitaciones contemplan “sólo mantenimiento” de las rutas concesionadas. El informe advirtió además sobre “riesgos de renegociación de condiciones” en los contratos.