Con un cristinismo molesto, el Gobierno prepara una movilización para el 10D

El 10D no sólo se cumplen 38 años de la recuperación de la Democracia , día elegido para conmemorar los Derechos Humanos: también será el segundo aniversario del gobierno de Alberto Fernández. Con las relaciones en el freezer con el kirchnerismo en general y con Cristina Fernández de Kirchner en particular, la Casa Rosada está organizando una nueva movilización , a menos de cumplirse un mes de marcha hacia Plaza de Mayo para "celebrar" la derrota legislativa.

La nueva marcha será un autoespaldarazo en medio de otro trago amargo para el Gobierno. Si bien durante las 48 horas previas recibirán su diploma los nuevos diputados y senadores, será el viernes 10 cuando entrará oficialmente en funciones el nuevo Congreso , producto de las urnas 2021 que dejarán sin quórum en el Senado al Frente de Todos y al límite de perder la primera minoría en Diputados.

El primer indicio de la nueva convocatoria que busca apaciguar las ansias opositoras la dio el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. El albertista reveló, en Futurock, que se prepara un acto "amplio" y que se llamará a "todos los sectores". "Es el día de la democracia", argumentan en la Rosada, esperando una convocatoria que exceda al oficialismo pero que difícilmente ocurra.

Tampoco está garantizada la presencia 100% todista. No hay un buen antecedente: hace poco menos de un mes, en el Día de la Militancia del 17N, un molesto Máximo Kirchner no disimuló e ingresó con su columna a Plaza de Mayo tarde, con el discurso de Fernández comenzado. Un gesto que no pasó desapercibido.

Lo mismo que más tarde, en la cena convocada en la Quinta de Olivos: fue la intendenta camporista Mayra Mendoza quien subrayó la ausencia del hijo de la Vicepresidenta. El Presidente argumentó que lo había invitado por la tarde , a la improvisada cumbre de peronismo bonaerense en la residencia presidencial, que desde el Instituto Patria dejaron trascender como un llamado tardío.

Más problemas hoy de formas que de contenido explican el indisimulado malestar cristinista con el Jefe de Estado. Solapado, leve en comparación a la crisis institucional desatada post-PASO con la carta de la Vicepresidenta que derivó en un festival de renuncias encabezado por Eduardo "Wado" de Pedro (Interior).

Otra cuestión de formas que deslizan en el kirchnerismo que molesta es la "celebración" de la derrota con la que, nobleza obliga, el Gobierno logró apaciguar el día después al descolocar a una oposición que no pudo festejar, acorralado por sus propias internas con un adelantado 2023.

Pero el prólogo del enojo K sí fue por contenido : no era un secreto el deseo camporista de que el entonces Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, liderara la boleta bonaerense, pero ahora dejan trascender que Máximo Kirchner había ofertado que al actual canciller lo secundaran Luana Volnovich y Malena Galmarini, funcionarias que responden a las otras dos terminales del poder todista. De esta forma, hubiera existido una tríada frentista.