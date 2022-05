Con respaldo presidencial, dirigentes sociales pisan el Conurbano con traje de candidato

Si una clara señal dejaron las semanas de escalada verbal entre los dirigentes más leales al presidente Alberto Fernández y aquellos que militan bajo el amparo de Cristina Kirchner es que el titular del Poder Ejecutivo no tiene ni pretende tener una corriente interna con peso para disputar los espacios de poder en el Frente de Todos. Sin embargo, eso no obsta para que el jefe de Estado, que todavía aspira por la reelección en 2023, no siga tejiendo alianzas para balancear la cancha con las otras tribus del peronismo.

En pocos días, el Gobierno mostró que pretende recostarse notoriamente en los dirigentes territoriales de base, y en particular, en el Movimiento Evita y un sector de Barrios de Pie. Son estos sectores, junto con otras agrupaciones -pero no todas- que confluyen en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), con referentes ocupando espacios en el Ministerio de Desarrollo Social, los que le dan por estas horas capilaridad a la gestión nacional y llegada a las barriadas donde quieren fidelizar los votos.

TEJIENDO ALIANZAS RUMBO A 2023

La recorrida que el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó a una cooperativa de Almirante Brown, y el locro patrio que Alberto Fernández compartió en Florencio Varela son prueba cabal de la sintonía que hay con estos dirigentes, que ya caminan el territorio bonaerense queriendo construir líneas que amplíen, si no disputen, a los dirigentes ya instalados.

Derrotado en las elecciones legislativas de 2021, Alberto Fernández concedió durante un acto multitudinario organizado por la CGT con ocasión del Día de la Militancia, el pasado 17 de noviembre, que el espacio oficialista debía aceptar ir "a una gran PASO, desde el último concejal al Presidente". Enseguida le salieron competidores al cruce. Pero tampoco pretende quedar inerme y correr de atrás.

El encuentro entre De Pedro y Urtubey y los puentes para ampliar el Frente de Todos

En La Matanza, bastión del peronismo, Patricia Cubría, esposa del secretario de Economía Social de la Nación y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, camina hace rato el distrito gobernado por Fernando Espinoza. "La Colo" pretendió en 2021 disputar internas a través de su "frente vecinal", pero se encontró con el rechazo del jefe comunal, al que acusan de concentrar poder y evitar aperturas. Hace días volvió a la carga empapelando varios barrios matanceros con una consigna: "La renovación que La Matanza estaba esperando".

En Tres de Febrero, otro funcionario de Desarrollo Social, Daniel "Chuky" Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, comenzó a caminar desde la cabecera del municipio, Caseros, donde reside. A sus allegados, les asegura que no pretende disputarle un lugar al flamante presidente del PJ loca, Juan Debandi, hombre aliado a La Cámpora. Su tarea es "ampliar la base de sustentación" del Frente de Todos, y recortarle distancia al alcalde cambiemita, Diego Valenzuela.

El Presidente celebró el 25 de Mayo junto al Movimiento Evita en Florencio Varela.

En otros municipios de peso también hay candidatos. La diputada nacional Natalia Souto se sumó a los aspirantes a destronar al PRO en Vicente López. También el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, aspira a hacer crecer el peso del Movimiento Evita en Lomas de Zamora, lugar de adopción y expansión política para este rionegrino de origen.

GRABOIS, el divergente

No todas las "orgas" trabajan con el mismo esquema, ni comparten necesariamente estrategia. La mayor diferencia con la proyección política de los movimientos sociales la pone sobre la mesa Juan Grabois. El abogado cercano al Papa Francisco rechaza valerse de la UTEP, el sindicato de los trabajadores informales, para expandir su influencia en el mundo de la política. Mientras el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) aporta lo suyo para la UTEP, el Frente Patria Grande es el partido desde el que ha logrado instalar un puñado de dirigentes en la Cámara de Diputados y en puestos menores en el Interior del país.

Grabois y su gente están, por ahora, preocupados en generar un programa de gobierno coincidente con las banderas de "Tierra, Techo y Trabajo", y en la semana que pasó mostró sintonía con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, durante unas jornadas de debate organizadas en la provincia de Tucumán.

Wado de Pedro, articulador entre el ala K y el Presidente, desembarcó con Grabois en Tucumán

Grabois y De Pedro, el dirigente de La Cámpora que más trabaja por una proyección nacional, trabajan en propuestas de planificación quinquenal para "el desarrollo integral y federal de Argentina", con una perspectiva humanista que combine las necesidades de logística multimodal, infraestructura productiva y potencial exportador con la agenda de Tierra, Techo, Trabajo y cuidado del ambiente.