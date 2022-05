El encuentro entre De Pedro y Urtubey y los puentes para ampliar el Frente de Todos

¿Que pensás?, le preguntó Eduardo ‘Wado´de Pedro a Juan Manuel Urtubey dos meses atrás cuando se juntaron a comer en La Stampa, un restaurante italiano ubicado en Salguero, casi Avenida del Libertador. En una mesa a la vista del público el ministro del Interior conversó con el ex gobernador de Salta y ex candidato a vicepresidente de la Nación que enfrentó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner y que acababa de recibir con un asado en su casa a los opositores Juan Schiaretti, Gerardo Morales, Florencio Randazzo, Emilio Monzó y, entre otros, a Rogelio Frigerio.

De Pedro fue y es un interlocutor kirchnerista con sectores adversos, políticos y empresarios. Un jugador que el Presidente, hasta la renuncia post PASO, siempre pidió tener del lado de su cancha. A la inversa de lo que ocurrió en agosto último, este año frente a los planteos de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner, se mueve más callado y pide mantener el diálogo y las discusiones puertas adentro. Después de un tiempo distanciado, se amigó con el Presidente de la Nación y oficia casi como un mediador.

Durante la comida y el café de sobremesa Urtubey le dijo al ministro todo lo que piensa, que no hay que "agrietar" más el debate político y que hay que llevar "certidumbre" a los argentinos. Lo que dice no coincide con la visión política de muchos kirchneristas pero De Pedro no se asustó. Ya había escuchado a otros decirle cosas parecidas.

La charla no trascendió sino hasta esta semana cuando sorprendió la revelación de El Cronista respecto a que Urtubey formará parte de un plenario convocado por el PJ de Mendoza que preside la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. No fue la senadora quien lo invitó sino algunos integrantes del peronismo de Mendoza con los que suele conversar el ex gobernador. Aceptó de inmediato porque, dijo, está dispuesto a participar de todas las mesas a las que lo convoquen, o ser anfitrión como lo fue en su propia casa de San Isidro.

EN LA PREVIA, RECLAMOS

Agustín Rossi junto al ministro Jorge Ferraresi

El congreso peronista organizado por el PJ mendocino se da en medio de fuertes discusiones a nivel nacional y también local. La semana pasada hubo un plenario de La Corriente que lidera Agustín Rossi y en paralelo un encuentro de mujeres peronistas en San Rafael que cerró la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. En ninguno de los dos hubo participación de La Cámpora ni del kirchnerismo duro, por ejemplo no estuvo Fernández Sagasti ni tampoco Lucas Ilardo, diputado provincial y ex marido de la senadora, que acababa de cuestionar al ministro Martín Guzmán: "Es un desastre lo de la inflación. No puede ser que se siga poniendo excusas berretas y explicando bonito en TV lo inexplicable", reprochó como jefe del bloque provincial del Frente de Todos.

En el acto de La Corriente su fundador, Agustín Rossi, salió al cruce de la grieta interna junto con el mendocino y secretario de Malvinas Guillermo Carmona. "Está bien el debate, pero está lindo si estás en la oposición, no podemos estar en debate permanente, tiene que bajar la intensidad", reclamó el santafesino. En el evento sanrafelino, Tolosa Paz también pedía ir por la unidad, explicaba hechos positivos de la gestión, y se expresaba a favor de trabajar bajo la consigna de que "hay 2023".

GUIÑO DEL PATRIA

Juan Manuel Urtubey recibió en su casa a Monzó, Frigerio y a Schiaretti

En ese contexto, y con guiño del Instituto Patria que lidera Cristina Kirchner, este sábado por la mañana habrá un plenario cuya invitación tiene el sello del PJ y no de las líneas internas del partido, como La Cámpora o la Unidad Ciudadana cristinista que se reflotó en el Senado de la Nación al dividir el bloque y reclamar una silla en el Consejo de la Magistratura.

Ya está confirmada la participación en los paneles del jefe de gabinete Juan Manzur, el propio De Pedro y Urtubey, también del sanjuanino Sergio Uñac y los senadores Adolfo Rodríguez Saá, de San Luis, y la catamarqueña Lucía Corpacci. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, hablará como jefe del Frente Renovador aunque lo haría via streaming.

Esta vez la lista de invitados es amplia, aunque aparenta tener cierto derecho de admisión: no se sumó a los ministros y legisladores más cercanos al Presidente, el "albertismo" puro.

En ese marco, el ministro De Pedro planteó y planteará la necesidad de rearmar la mesa política del Frente de Todos y de ampliar la coalición camino al 2023. Una nueva "transversalidad" pero no en los términos del armado de Néstor Kirchner que buscó al radicalismo y otras fuerzas sino a la inversa, para recuperar a peronistas perdidos o incluso excluidos por el kirchnerismo.

"El diálogo se tiene que desarrollar con los que piensan distinto, no los que ya piensan como uno", le dijo el ministro del Interior a Urtubey y también al sindicalista Luis Barrionuevo que antes de la unidad del 2019 asumió, vía judicial, como interventor del PJ en lugar de José Luis Gioja.

"Hace falta diálogo dentro del Frente de Todos para resolver los problemas de la gestión, que son los mismos que sufre la gente: inflación, salarios, etc Y pensando en 2023, sumar más actores a nuestra coalición", dijeron en el entorno del despacho del ministro en vísperas del encuentro convocado con el título "Peronismo Futuro" pero con la imagen de Juan Domingo Perón que engloba a todos los sectores y no sólo a los nestoristas o cristinistas.

Curiosamente -o a modo de señal- la difusión oficial de la cumbre mendocina se hizo desde la oficina del ministro del Interior.

Del evento en el Auditorio Ángel Bustelo, también participarán los senadores oficialistas que antes viajarán a La Rioja, con José Mayans y Juliana Di Tullio al frente del grupo, y diputados de origen sindical vinculados con CFK como el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, Vanesa Siley y Emiliano Estrada, un diputado cercano a Urtubey cuya candidatura bendijo en su momento De Pedro.

De lo que prometen no hablar en Mendoza es de futuras precandidaturas o candidaturas. Al menos así tal vez eviten agrietarse más.