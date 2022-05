Wado de Pedro, articulador entre el ala K y el Presidente, desembarcó con Grabois en Tucumán

Después de mucha promoción para la charla-asamblea de Juan Grabois y Eduardo 'Wado' de Pedro en Tucumán, el referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos tuvo un problema con el vuelo y no llegó. Lo salvó la tecnología gracias a la cual pudo hacer un diagnóstico y propuestas durante 40 minutos vía zoom. Después habló el ministro que aprovechó el viaje con motivo de la nueva reunión de gobernadores del Norte Grande. Como hace en cada visita de gestión, hizo un desembarco político par auscultar el clima social.

El evento fue una asamblea con sectores de la economía popular y el lugar de Grabois lo ocupó en el escenario el diputado nacional Itaí Hagman. Con el título "Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal", incluyó a variedad de sectores como sindicatos, cartoneros, movimientos populares, integrantes del frente Darío Santillán, de la CCC, organizaciones ambientales y feministas que hicieron oír su voz y pedidos de mejora social en la sede de FOTIA, la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar.

Grabois viene recorriendo el país en charlas disruptiva. Semanas atrás lo hizo con Gustavo Gropocopatel, de quien creía -confesó- que era "el demonio". El dirigente, que tiene su brazo político en el Frente Patria Grande -uno de los espacios del Frente de Todos- hace equilibrio entre sus reclamos al Gobierno y el trabajo conjunto. De hecho el Patria Grande tiene tres diputados nacionales, uno por Capital -Hagman- y dos por provincia de Buenos Aires. Desde la pantalla volvió a pedir "tierra, techo, trabajo, salud y educación para los 47 millones de argentinos que ahora sabemos que somos", citó a Cristina Kirchner "con su inteligencia estratégica y su conocimiento de la historia poco común en la política de hoy".

"Nosotros de esta Patria no nos vamos a ir nunca aunque nos quieran echar, la vamos a defender hasta la última gota de sangre" señaló al recordar a Mariano Moreno y proponer un plan integral. "Hemos visto los planes plurianuales que impone el Fondo Monetario, con metas fiscales, cronograma de pagos, tasas de interés, sobretasas de interés pero no está el ser humano ahí" consideró y cuestionó que en ningún caso el ser humano sea el centro. En línea con lo que viene analizando De Pedro reclamó "desporteñizar la Argentina".

A su turno el ministro del Interior dijo: "Vinimos a escuchar, no vinimos a decir nada. No hay un plan de desarrollo, un plan quinquenal que pueda tener un futuro en serio si no se hace de abajo hacia arriba". En un discurso que dio de pie aseguró que así se está haciendo. "Lo bueno es que se pongan a pensar las políticas que hacen falta", agregó en respuesta al planteo de una dirigente del MTE que pidió producir cerca de los mercados para lo que pidió mejorar los problemas de logísticas.

Y agregó: "Por el pueblo no piensa nadie, en las 20 manzanas de la city no hay nadie pensando en el pueblo de Tucumán, por eso hay que pensar de abajo hacia arriba, cada cosa que propusieron acá profundícenla".

AMPLIAR EL FDT

Aunque Wado de Pedro apuntó, como Grabois, que se trataba de una asamblea y no del lanzamiento de nada -ni nadie- llegó a Tucumán haciendo equilibrio entre el presidente Alberto Fernández y su jefa política, Cristina Kirchner. Viene de haber acompañado a Luis Barrionuevo en un congreso en Mar del Plata de la Uthgra y de abrir una vía de diálogo con el peronista opositor Juan Manuel Urtubey. En Mendoza, en el encuentro Peronismo Futuro, habló como estadista y tratando de superar la grieta interna, separándose con esfuerzo del enojo de Máximo Kirchner y la Vicepresidenta con la gestión de Alberto Fernández. "Hay que hablar con todos" repite el ministro del Interior a quien algunos ven con entusiasmo como un presidenciable. La mirada no es compartida por toda La Cámpora, agrupación en la que algunos dicen que lo ven con cierto apuro.

Sin embargo, De Pedro recuperó el vínculo con el Presidente, se mantuvo en su cargo y además de la charla con Grabois, en Tucumán se volvió a sentar con una docena de gobernadores de las provincias del norte, no todos adherentes al cristinismo. De hecho no lo es el anfitrión Osvaldo Jaldo ni tampoco el jefe de gabinete Juan Manzur, con más peso que el gobernador interino. En la noche de este jueves tenían prevista una cena en el Sheraton, evento que se perdió el Presidente que no viajó aunque analiza visitar Chaco y a su gobernador el kirchnerista Jorge Capitanich.

LOS GOBERNADORES

Los mandatarios del norte grande tienen una serie de demandas. Primero piden la ley de zonas cálidas, con beneficios en las tarifas de electricidad para hacer frente a las altas temperaturas. Y varias provincias y municipios tienen la ley de zonas frías, con beneficios en las tarifas de luz y gas para la calefacción.

Otro de los temas en agenda es el reclamo por los subsidios al transporte público. La semana pasada el sanjuanino Sergio Uñac reclamó públicamente al gobierno nacional una distribución "equitativa y federal" que evite que en las provincias se pague un boleto muy superior al de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano. Uñac recibió al Presidente en su provincia, después lo acompañó en el acto de la UOCRA y esta semana encomendó la presentación de un proyecto en el Senado de la Nación. Lo acompañaron dieciséis gobernadores. Y lo presentaron los senadores José Uñac -su hermano- y Cristina López Valverde. También estampó la firma el tucumano Pablo Yedlin que es el alter ego de Manzur.