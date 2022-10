Con la crisis de aprendizaje como eje, empieza el Foro Regional de Política Educativa

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas para el año 2030 es una de las metas de la Agenda Educación 2030, expresada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4. Con esa premisa, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO, en conjunto con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO (OREALC/UNESCO Santiago), llevarán adelante una nueva edición del Foro Regional de Política Educativa. El evento será realizado de manera virtual del 4 al 6 de octubre.

Los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) concluyeron que en los países de América Latina y el Caribe la mayoría de los estudiantes no aprende lo necesario en sus primeros años de escolaridad. Por ejemplo, la proporción de estudiantes de 6° grado de nivel inicial que no alcanza el nivel mínimo de desempeño en lectura es de 68,8%, mientras que en matemática es del 82,6%. La mayoría de los estudiantes de esa edad no fue capaz de deducir si debían contextualizar o conectar ideas secundarias o específicas que se presentaban en las distintas partes de un texto; y en matemática, no logró resolver problemas que requerían interpretar información o involucraban dos o más operaciones (multiplicación o división).

Por otro lado, según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe enfrenta una crisis educativa considerando los altos niveles de pobreza de aprendizaje e inequidades persistentes de la región y el bajo nivel de conectividad con el que cuenta. En esa misma línea, alrededor del 50% de los estudiantes no sabía leer correctamente a los 10 años y, en un contexto donde menos del 60% de las personas usan Internet, sobre todo en los sectores más vulnerables, los obstáculos para el aprendizaje son particularmente elevados.

De esta manera, se evidencia que, si bien en los últimos veinte años se avanzó en la democratización en el acceso a la educación, la apropiación de los conocimientos necesarios y la inclusión educativa no han visto mejoras considerables. Es por esto que se vuelve indispensable que desde la política educativa se generen las condiciones para incorporar a las personas excluidas de la escolarización obligatoria y desarrollar un conjunto básico de conocimientos, competencias y valores para toda la población.

En ese contexto -y en seguimiento a las conclusiones alcanzadas en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación realizada en Nueva York del 16 al 19 de septiembre-, el Foro Regional de Política Educativa supone ser un espacio de diálogo, consulta y reflexión entre las personas responsables de la formulación e implementación de políticas educativas de los países de América Latina y el Caribe. Este año se centrará en las temáticas sobre cómo abordar la crisis del aprendizaje y avanzar hacia la recuperación y la transformación educativa en la región.

En esta edición, el Foro estará compuesto por tres paneles: el primero describirá cuál es el estado de situación de los aprendizajes en América Latina y el Caribe; el segundo propondrá problematizar lo logrado y no logrado en las reformas educativas que se desarrollaron en tres países de la región en las últimas décadas; y el tercero estará enfocado en sistematizar recomendaciones que puedas ser útiles para orientar la mejora de los aprendizajes en la región. Estos tres paneles estarán a cargo de especialistas destacados y contarán con la participación de representantes de organismos internacionales y de ministerios de educación de América Latina.

Luego de los paneles, se desarrollará una serie de talleres, espacios de encuentro exclusivos para quienes participan en representación de los Estados miembros de la región y para representantes de organismos invitados. En ellos se trabajará en pequeños grupos de discusión retomando lo presentado en los paneles y reflexionando colectivamente sobre cómo abordar los diferentes desafíos de la crisis de aprendizaje. Los talleres se organizarán sobre cuatro ejes de política educativa: el primero acerca de políticas curriculares, el segundo sobre políticas de evaluación de aprendizajes, el tercero sobre políticas docentes, y el cuarto acerca de políticas de infraestructura y equipamiento tecnológico.

El evento contará con canales de audio con interpretación simultánea en español, portugués e inglés, y el público general podrá seguir el desarrollo de los paneles a través de una transmisión en vivo por https://www.buenosaires.iiep.unesco.org/foro-regional-2022/.