Elecciones 2021: con el ojo puesto en los ausentes y los votantes de Milei, Vidal retoma la campaña

Tras una semana de descanso, atravesada por la crisis ministerial del gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio retomó, con calma, la campaña en la Ciudad de cara a las elecciones de noviembre. El objetivo de la lista que encabeza María Eugenia Vidal , y que sumó Ricardo López Murphy , es atraer al votante que no participó de las PASO y captar votos que fueron a Javier Milei.

A casi dos semanas de las PASO, la mesa de campaña de Juntos por el Cambio, de la que ahora también participa el equipo de López Murphy, está a la espera de un dato clave para delinear la estrategia definitiva: cómo les fue en cada comuna y en cada mesa de la Ciudad. Dan por descontado que, con esos datos, que compararán con elecciones anteriores, tendrán un panorama más claro del voto que tendrán que salir a buscar.

Pero esta semana, sin esos datos sobre la mesa, Vidal y López Murphy ya se mostraron juntos por las calles porteñas. Aunque, en paralelo, aclaran que cada uno mantendrá su propia agenda. También tienen definido que la candidata de la Coalición Cívica Paula Oliveto -que tendrá un rol sumamente activo- será la voz cantante de los temas vinculados a la transparencia y la institucionalidad. En tanto, los economistas López Murphy y Martín Tetaz abordarán los temas económicos con un claro objetivo: captar el voto liberal. Vidal, en cambio, "sobrevolará todos los temas".

A esto se le suma que el expresidente Mauricio Macri , que en las próximas dos semanas se encontrará de gira en el exterior, donde participará de foros y presentará su libro, volverá y se sumará activamente en la campaña: recorrerá diferentes provincias. Y, por supuesto, le dedicará algunos días a la CABA.

La mesa de campaña está conforme con los ejes discursivos de la campaña para las PASO. "No variarán demasiado", le aseguraron a El Cronista. Es decir, seguirán haciendo foco en las propuestas vinculadas a la generación de empleo, con medidas específicas para los jóvenes; echar por tierra los privilegios, educación y seguridad.

La pandemia de Covid-19 quedará en manos del ministro de Salud de la CABA, Fernán Quirós , que en los últimos días ya mostró sus diferencias con el Gobierno nacional, a propósito de la posibilidad de no usar barbijo en la vía pública.

En el PRO se muestran expectantes con los votantes que se ausentaron en las PASO. Es que, aseguran, "siempre fueron de Juntos por el Cambio" . Por caso, en 2019, cuando la diferencia entre los que participaron en las PASO a las generales saltó del 74% del padrón a 81%, aseguran que seis de esos puntos se volcaron para la coalición que hoy es opositora y apenas un punto al Frente de Todos.

Lo mismo recalcaron sobre las PASO de 2017. Los votos que cosechó el por aquel entonces Cambiemos en CABA y Provincia aumentaron en las generales, como consecuencia de una mayor participación de los votantes, en mayor medida que el kirchnerismo.

Además, desde el PRO hacen la siguiente observación: "El kirchnerismo no tiene dónde crecer", mientras que la lista de Vidal ya puso el ojo en los votantes de Milei.

Lectura de lo que pasó

Desde el entorno de la exgobernadora de Buenos Aires aseguraron que en las PASO les fue "mejor de lo previsto". Y destacaron que se cumplieron los tres objetivos que se habían propuesto: el espacio sumó más del 45% de los votos, Vidal se ubicó por encima del candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, y que ella ganó "cómoda" la interna.

De todas formas, desde el PRO, otras fuentes a las que consultó El Cronista tuvieron una mirada más dura. "Quedó bien parada porque al kirchnerismo le fue mal". Aludieron a que el espacio no perforó el piso del 50% de los votos como en las elecciones pasadas.

Fuga de votos

Desde el entorno de Vidal dan por descontado que los votos a Adolfo Rubinstein no se fugarán, más allá de que el exministro de Salud no alcanzó el piso para sumarse a la lista. "El voto está consolidado", aseguraron. Además, se encargaron de aclarar que el radical "va a tener un lugar" en el espacio, por más que no sea candidato.

Desde el entorno de Vidal aseguran que no habrá fuga de votantes.

Tampoco temen que los votantes de la lista de López Murphy se fuguen a la lista del libertario en noviembre. "No tendría sentido", aseguraron. El argumento que dan es que, sino, lo hubieran votado "de una" en las PASO. En cambio, otras fuentes del PRO reconocen que "retener todo es complicado, algo se fuga".