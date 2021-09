PASO 2021: Vidal intensifica la campaña con "mini cierres" y apuntalada por las principales figuras de JxC

Con "mini cierres" en diferentes puntos de la Ciudad; apuntalada por las principales figuras nacionales de la coalición opositora y con un acto de cierre "más tradicional" este miércoles, la lista más competitiva de Juntos por el Cambio, que lleva a María Eugenia Vidal a la cabeza, intensifica la campaña para captar los últimos votos de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que se celebrarán este domingo. La gran apuesta de JxC es dejar a la lista del Frente de Todos que encabeza Leandro Santoro en un segundo lugar, con una brecha de al menos 10 puntos .

Luego de su gira esta mañana por la región sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se mostró junto a Horacio Rodríguez Larreta , Vidal se prepara para seguir con sus caminatas por los centros comerciales de los diferentes barrios porteños, aprovechará para reunirse con vecinos en plazas (como lo hizo este fin de semana en el Parque Las Heras) y se mostrará con la militancia en la zonas centro y norte de la CABA .

Además de los precandidatos a legisladores y diputados que la acompañan, entre ellos el economista Martín Tetaz y la "lilita" Paula Oliveto , Vidal se sumarán a los precierres de campaña figuras de peso nacional como Larreta, Elisa Carrió, Martín Lousteau y Patricia Bullrich. El miércoles la lista hará un acto más "tradicional" a modo de cierre. Pero la hora y el lugar se definirán sobre la marcha. Según dicte el pronóstico meteorológico, optarán por un lugar cerrado o al aire libre.

¿Y Mauricio Macri ? El expresidente, que el viernes estuvo de gira con Vidal, se sumará a alguno de estos "mini cierres", "pero eso lo sabemos sobre la hora", le dijeron a El Cronista.

¿Cuáles son las expectativas de Juntos por el Cambio en Capital Federal en las PASO? Obtener un resultado por encima del 40 % . Y prevén aumentar el caudal de votos de cara a las generales de noviembre.

"La idea es hacer una elección donde ganemos por amplio margen al kirchnerismo", dijeron desde el entorno de Vidal a este medio, al hablar sobre las expectativas para el domingo. "Por lo menos", le quieren sacar una distancia de que supere los 10 puntos a la segunda fuerza.

El domingo Vidal y sus compañeros esperarán los resultados de las PASO en el búnker de Costa Salguero, como ya es tradición. Allí compartirán escenario con Diego Santilli , que no solo encabeza la lista que compite contra Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Sino que el "Colo" aspira a ocupar la gobernación en dos años. Aun así, celebrará su probable triunfo en CABA , donde hasta hace unas semanas fue funcionario y vicejefe de Gobierno.

la pelea más difícil

En lo que resta de la campaña, la precandidata seguirá insistiendo con la que denominó su "principal propuesta": un bloque de 120 diputados "que frene al kirchnerismo y que empiece a construir otro camino".