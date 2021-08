Después de estar con Vidal, Mauricio Macri se sumó a la campaña de Diego Santilli

La educación fue el eje conductor, o la excusa, de las primeras apariciones de campaña de Mauricio Macri de cara a las elecciones del próximo 12 de septiembre. El viernes se había mostrado con María Eugenia Vidal junto a padres que militaron por el regreso de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Hoy compartió una reunión similar en el conurbano junto a Diego Santilli.

El encuentro se produjo en la localidad de Ciudad Jardín, en el partido de Tres de Febrero. Además de Macri y Santilli participó Diego Valenzuela, intendente municipal, y también viejo militante PRO, ya que integró la primera gestión de Macri en la ciudad. También estuvo Hernán Lombardi, precandidato a diputado nacional en la lista de Santilli. Del otro lado estuvo la Red de Familias y Padres Organizados para la Educación.

Santilli: "Escuchar a algunos candidatos que plantean el debate cuando nunca debatieron suena raro"

El eje de la conversación fue el actual contexto educativo. En particular de la provincia de Buenos Aires, que actualmente continúa con presencialidad reducida en casi todo el territorio. Santilli recordó que 500.000 alumnos dejaron la escuela en la provincia de Buenos Aires y propuso la sanción de una ley para que el Estado explique cómo se pueden reinsertar. Se trata de una de las propuestas de campaña que había realizado el pasado miércoles, también en Tres de Febrero.

"Un país que no invierte en educación abandona su futuro. Este es un Gobierno que les sacó a los chicos el derecho de estudiar. No podemos resignarnos a que hipotequen el futuro de nuestros hijos ", analizó el ex vicejefe de Gobierno porteño.

Por su parte, el ex presidente aprovechó para volver a reivindicar su paso por la Casa Rosada. "En 2016 lanzamos la evaluación nacional Aprender, con el objetivo de evaluar y medir el aprendizaje de nuestros chicos. Este Gobierno suspendió por segundo año consecutivo las pruebas Aprender", sostuvo Macri. Sobre el regreso a las aulas, consideró que " tiene que volver con urgencia la presencialidad plena , cumpliendo los protocolos pero con las aulas abiertas todas las semanas".

De esta forma, Macri utilizó el mismo esquema que el viernes pasado con Vidal: su arribo a las campañas en ambos distritos fueron de la mano de temas educativos. Ese día, también estuvo la ministra de educación porteña Soledad Acuña y dialogaron con padres que habían reclamado el regreso a las aulas desde el año pasado.

Hoy acompañé a @diegosantilli al encuentro con la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación de Tres de Febrero. pic.twitter.com/78JwDFF0zz — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 22, 2021

La aparición casi coordinada de Macri en ambas campañas busca disipar especulaciones sobre si algún candidato tiene más preferencia por mostrarse (o no) con el ex mandatario. Si bien desde Juntos por el Cambio aseguran que quieren una campaña propositiva y con la mirada puesta en lo que viene, tampoco reniegan de la figura de Macri . Por el momento no han querido esconderlo, lo que hubiera generado más rispideces.

Además de apoyar a los dos principales precandidatos metropolitanos del PRO, el expresidente se involucró en la interna en otras provincias. Se reunió, por ejemplo, con los radicales tucumanos José Cano y Silvia Elías de Pérez, que competirán contra otras dos listas para ser candidatos a senador y diputada, respectivamente.

Lo mismo en Santa Fe: respaldó a Federico Angelini y Amalia Granata, protagonistas de una interna que se avizora reñida. Y Córdoba, una de las provincias que más ha apoyado a Macri, también lo vio involucrarse. En este caso, para respaldar a Mario Negri y Gustavo Santos. Allí, el PRO se encuentra dividido, ya que la presidenta del partido, Patricia Bullrich, apoya a Luis Juez y Rodrigo De Loredo.