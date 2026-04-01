La renuncia de Jorge Lemus a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) fue confirmada tras un encuentro con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El ahora exfuncionario dejará el cargo que ocupaba desde enero de este año para vincularse a la campaña presidencial de Iván Cepeda, lo que reconfigura el panorama político dentro del Gobierno. De acuerdo con la información conocida, la salida fue acordada directamente con el mandatario, quien solicitó su renuncia en medio de la coyuntura que atraviesan las entidades de inteligencia del Estado. Lemus confirmó su decisión y explicó que su intención es participar activamente en la campaña del Pacto Histórico, en una movida que ya genera reacciones en distintos sectores políticos. El propio Lemus aseguró que su salida responde a una decisión personal relacionada con su intención de sumarse a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Sin embargo, el contexto político y los cuestionamientos recientes también habrían influido en su determinación. En su carta de dimisión, el exdirector señaló que su continuidad podría generar dudas sobre la imparcialidad de la entidad, razón por la cual optó por dar un paso al costado. Según explicó, la decisión busca preservar la credibilidad de las instituciones de inteligencia financiera del Estado en un momento de alta sensibilidad política. Además, sostuvo que durante su gestión actuó con transparencia y que su retiro pretende evitar interpretaciones que afecten la confianza pública en la UIAF, organismo clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La renuncia se produce luego del escándalo por la presunta infiltración de estructuras criminales al Estado, en el que ha sido mencionado alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla de disidencias de las Farc. Según versiones preliminares, su organización habría tenido acercamientos que hoy son objeto de investigación. Aunque Lemus afirmó que su renuncia no está directamente relacionada con ese episodio, reconoció que la coyuntura influyó en su decisión. En su comunicación oficial, dejó claro que su salida busca evitar cuestionamientos que puedan afectar la objetividad de la institución. El caso ha generado preocupación dentro del Gobierno, ya que involucra posibles fallas en los sistemas de inteligencia y seguridad. Por ello, la renuncia también es vista como una medida para reducir la presión política y mediática sobre la entidad. Tras la salida de Lemus, comenzaron a sonar nombres para ocupar la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Uno de los más mencionados es Wilmar Mejía, quien recientemente presentó su renuncia a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). No obstante, hasta ahora la Casa de Nariño no ha confirmado oficialmente quién asumirá el cargo. La eventual designación también ha generado debate, debido a que el nombre de Mejía ha sido mencionado dentro del mismo contexto de las investigaciones por presuntas infiltraciones.