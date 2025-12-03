La competencia, la búsqueda de mejores precios y la llegada de nuevos productos y negocios copó la agenda de las empresas.

Ana Vainman, directora Ejecutiva de AFARTE, Luis Galli, presidente y CEO, Grupo Newsan, Germán Greco, director Ejecutivo y gerente General, Motorola Mobility para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú, junto con Gabriela Tolchinsky, CEO The Capita Corporation, Banco Comafi, participaron en el panel de “ Evolución del negocio ”.

Vainman, de AFARTE, contó el proceso por el cual las empresas tuvieron dos bajas de aranceles en los celulares. EN mayo bajaron del 16% al 8%. Y en enero, caerán de 8% a 0%. “Trabajamos junto al gremio y la provincia para mejorar nuestra competitividad. También tuvimos baja de impuestos internos. El desafío es poder venderle a nuestros consumidores a los precios más bajos y mantener la producción de una industria que es muy importante para la provincia”, señaló.

Galli, de Newsan, enfatizó que “no tenemos problemas en competir” y la competitividad de las empresas “ha mejorado mucho”. “ El precio nuestro es muy parecido al de la región . Al consumidor final le llega otro importe por toda la cadena de valor y los impuestos”, detalló. También puntualizó que el contrabando complica en sus negocios. No solo en electrónico, sino también hasta en consumos de higiene personal. Newsan, además de Tierra del Fuego, compró el negocio de Procter & Gamble en el país.

Greco, de Motorola, narró un proceso por el cual viene mucha competencia e inversión. La compañía posee un 40% de participación de mercado en celulares , uno de los números más altos de todo el mundo. Aunque también está focalizado en la baja de costos. Desde comienzos del año próximo, la marca estadounidense (propiedad del grupo Lenovo) comenzará a traer nuevos modelos al país.

“Para el año que viene seremos muy competitivos”, puntualizó Greco. “Porque estés acá (en Argentina) no tenés porque tener que pagar más caro”, añadió.

Hay un factor que complicará a los celulares: el encarecimiento de los chips . Por el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), asoma un faltante de esas piezas, que son fundamentales para los teléfonos.

Tolchinsy describió la situación del leasing. “El costo del crédito debería ir acomodándose. El leasing no está muy difundido en el país. Y depende. En algunos casos es más útil el leasing y en otros conviene alquilar. La situación cambia si hablamos de tomógrafos, equipos del campo médico, computadoras”, caracterizó.

Los grupos nacionales como Newsan también están moviendo sus fichas hacia otros sectores . Por ejemplo, hacia verticales de energía (ganaron una concesión de una represa hidroeléctrica) y perfumes.

“La preocupación continúa es una industria competitiva, fuerte, que ofrezca buenos productos ”, describió Vainman. “La industria es un lugar que ofrece los mejores empleos. Hay que defender los buenos productos con precios competitivos. Tenemos una relación abierta con el Gobierno, de muy buen diálogo”, pintó.

De cara al Mundial de fútbol del año que viene, la directora de AFARTE manifestó que espera “mejorar la demanda” y que los televisores que más se venden son los más “caros”.