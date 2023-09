¿Dolarizar o no? El equipo de Javier Milei aclaró cuáles son los requisitos para eliminar el peso y cuándo se haría

El escrutinio final arrojó que Javier Milei fue el candidato más votado de las PASO con 29,86%. Dentro de las medidas económicas de La Libertad Avanza (LLA), la que más polémica genera es el cambio del peso por el dólar como moneda de curso legal .

El libertario estuvo presente en el Latam Economic Forum junto a referentes de la economía, negocios y finanzas de la Argentina y tocó temas como la inflación, la política y la dolarización.

¿Qué necesita Argentina para dolarizar su economía según los asesores de Milei?

El jefe de asesores económicos de Milei, Carlos Rodríguez, sostuvo que el plan económico de La Libertad Avanza tendría como base el " ajuste fiscal ".

Según manifestó en diálogo Rivadavia, "si no tenés ajuste fiscal, nadie prestará los dólares para comprar los pesos, y nadie va a soltarlos".



"Estamos en una tasa de interés del 209 por ciento, muy alta, no puede durar mucho", consideró y dijo que "si no se logra equilibrio fiscal no vamos a ningún lado", y distinguió entre "dolarización y despesificación".

"Acá se juntan las dos cosas, una cosa es dolarizar, que se puede hacer el 11 de diciembre, que es permitir que el dólar circule sin matar al peso. Que sobreviva o no es otro tema, depende de credibilidad, del paquete de leyes que se presenta, cómo lo ven los mercados. Sería el bimonetarismo" que propone Bullrich, dijo.

Dolarización, inflación y Banco Central: las medidas de Milei

El Latam Economic Forum realizó su 9° edición bajo el nombre " Dónde estamos, hacia dónde vamos ". En la misma estuvo presente Javier Milei y explicó su plan de dolarización y cómo terminar con la inflación.

Al tomar la palabra, el candidato a presidente explicó que cambiar la moneda de curso legal " no es ni más ni menos que eliminar el Banco Central ".

Más adelante, explicó que la propuesta de dolarizar Argentina tiene como principal objetivo terminar con la "hiperinflación". En la misma línea, denunció que el aumento de precios "es un delito" .

¿Cuál sería el tipo de cambio para dolarizar en Argentina?

Las fluctuaciones del dólar tras las PASO hicieron que la propuesta de Milei de dolarizar la economía argentina cobre relevancia.

El candidato afirmó que cree en el " sistema de precios" por lo que un posible cambio en la moneda de curso legal se haría "al precio de mercado que hoy sería $ 730".

Más adelante, criticó duramente al BCRA y afirmó que " falsifica billetes para intercambiar sus bienes " y que los justifica a través del curso forzoso, ya que la entidad está obligada "a aceptar los pesos".

Además, el ganador de las elecciones justificó su postura de eliminar el Banco Central al afirmar que "no tiene ningún sentido" su existencia. " La cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos" , sumó.

Hacia el final de su discurso, el candidato de La Libertad Avanza criticó el cepo cambiario y lo calificó como una " medida de la casta política que implica un cercenamiento a la libertad ".