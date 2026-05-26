Jubilados reciben la mejor noticia: el aguinaldo llegará con aumento y estos serán los montos a cobrar

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el esquema de pagos para junio 2026 y confirmó cómo quedarán los haberes de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales tras la actualización por inflación.

El organismo aplicará un incremento del 2,6%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por el INDEC, y además mantendrá el bono extraordinario para los ingresos más bajos.

Durante el sexto mes del año, millones de beneficiarios recibirán en una sola liquidación el haber mensual actualizado, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el refuerzo económico dispuesto por el Gobierno nacional.

¿Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026 para jubilados y pensionados?

El aguinaldo se liquida tomando como base el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En este caso, junio será el mes de referencia debido a que incorpora el último aumento por movilidad.

Desde ANSES aclararon que el bono extraordinario de $ 70.000 no se incluye dentro del cálculo del SAC, ya que tiene carácter no remunerativo.

Con esta metodología, los montos estimados del aguinaldo serán los siguientes:

Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

Jubilación mínima: $ 201.698,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 161.358,65.

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 141.188,82.

¿Cuánto cobrarán los jubilados ANSES en junio 2026?

Con el aumento confirmado y el bono adicional, los ingresos totales de bolsillo quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima

El haber base ascenderá a $ 403.396,63 y, sumando aguinaldo y bono, el monto final alcanzará los $ 675.094,95.

PUAM

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor percibirán un ingreso total de $ 554.075,95 entre haber mensual, SAC y refuerzo.

Pensiones No Contributivas

Quienes cobren PNC por invalidez o vejez recibirán un total de $ 493.566,46 durante junio.

El bono de $ 70.000 continuará vigente de manera completa para quienes cobren el haber mínimo y se reducirá progresivamente en las prestaciones superiores hasta alcanzar el tope establecido por el organismo previsional.

¿Cómo consultar el recibo de haberes y el aguinaldo?

ANSES habilitará la visualización de los recibos digitales a través de la aplicación Mi ANSES. Para acceder, los beneficiarios deberán ingresar con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En esa plataforma también podrán verificar descuentos, detalles del aguinaldo y fecha exacta de acreditación bancaria antes del inicio oficial del calendario de pagos.

Jubilados de la Patagonia: cómo impacta el plus por Zona Austral

Los beneficiarios que residen en provincias alcanzadas por el régimen de Zona Austral continuarán cobrando un adicional del 40% sobre el haber previsional básico.

Este complemento, contemplado por la Ley 19.485, busca compensar el mayor costo de vida en la región patagónica y también modifica el cálculo del aguinaldo, ya que incrementa la base sobre la cual se liquida el SAC de junio.

Calendario de pagos ANSES junio 2026 para jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Pensiones No Contributivas