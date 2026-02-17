La evolución del poder adquisitivo de los salarios en Argentina durante 2025 mostró una recuperación promedio frente a 2024, pero con señales de desgaste hacia el cierre del año y un arrastre estadístico que condiciona fuertemente las perspectivas para 2026. El análisis se apoya en los informes elaborados por el economista Nadin Argañaraz para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). A lo largo de 2025, según el informe de IARAF, los salarios formales argentinos mostraron una mejora de poder adquisitivo real en comparación con 2024, cuando se ajusta por inflación: Los salarios del sector privado registrado: crecieron 4,8% real en promedio anual , mientras que los salarios del sector público: aumentaron 3,8% real en el mismo período. Estas cifras reflejan una recomposición del ingreso real luego de niveles deprimidos en años anteriores, aunque no implican una recuperación de la pérdida acumulada respecto de 2023. Si se observa el cierre del año, los salarios de diciembre quedaron por debajo del ritmo inflacionario del mes. Los salarios privados registrados crecieron 2,5% nominal, pero fueron superados por la inflación mensual, que fue 2,8%. En el sector público, los aumentos nominales fueron 1,0% (1,0% en el ámbito nacional y 1,1% en el provincial), claramente por debajo de los precios. Este desfase en diciembre implica un retroceso del salario real respecto al mes previo, lo que atenúa la mejora promedio del año y se traduce en menor ingreso real para los trabajadores. Al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2024, con una inflación acumulada del 31,5%, la situación de los salarios reales fue heterogénea: Esto refleja que las mejoras se concentraron más en el promedio anual, mientras que hacia el final del año la inflación absorbió parte importante de los incrementos nominales. Una pieza clave para entender la dinámica de los salarios reales es contrastar los niveles actuales con los de antes de la gestión vigente. En noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno, los salarios privados registrados se encontraban apenas 1,6% por debajo de ese nivel en diciembre de 2025. En el sector público, la caída acumulada es sustancial: -17,0% en promedio (con -35,2% en el ámbito nacional y -9,3% en el provincial). De cara a 2026, el resultado de diciembre de 2025 genera un efecto estadístico que proyecta caídas reales en el promedio del año, incluso sin cambiar los salarios reales mensuales: Este arrastre estadístico se produce porque el nivel de poder adquisitivo en diciembre quedó por debajo del promedio anual, lo que presiona a la baja el indicador si se repiten valores similares mes a mes durante 2026. Según otros trabajos analizados por “El Cronista”, el salario real general presentó un aumento de 2,26% en 2025 frente al año anterior, aunque con percepciones de que la mejora aún no se sentía en el bolsillo de muchos trabajadores. Las expectativas de recuperación en 2026, pero con ganadores y perdedores. Es posible que hayan brechas crecientes entre trabajadores privados y públicos. El año 2025 mostró que se puede discutir de recomposición del salario real en Argentina, tras años de fuerte erosión por inflación. Sin embargo, esa recuperación fue heterogénea por sector, insuficiente para revertir enteramente las pérdidas acumuladas desde 2023, y con señales de presión al cierre del año que condicionan negativamente el ingreso real promedio de 2026. Si bien el promedio anual arrojó cifras positivas, el impacto de la inflación en los últimos meses y el arrastre estadístico proyectan una caída real promedio en 2026, lo que subraya que la batalla por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores sigue siendo un eje central de la agenda económica argentina.