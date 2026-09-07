A partir de este lunes, el Banco Nación lanzó nuevos créditos UVA para la compra de autos 0km y usados. Así, la entidad suma la opción de financiación a través de una tasa que ajusta por inflación a su línea de préstamos “+Autos con BNA”, que hasta ahora solo ofrecía financiación a tasa fija en pesos.

De esta forma, quien busque financiar la compra de un vehículo en el Banco Nación (BNA) podrá optar ya sea por una cuota fija más alta desde el primer mes, o por una inicial más baja que después se ajustará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La particularidad de ambas opciones es que no exigen dejar el vehículo como garantía: el banco financia hasta el 100% del valor del auto sin constituir prenda, por un monto máximo de $ 100 millones por persona.

La modalidad alcanza tanto a vehículos 0 km como a usados de hasta 10 años de antigüedad, e incluye automóviles, pick-ups y utilitarios.

Préstamos del Banco Nación: cómo comprar un auto con los nuevos créditos

El otro cambio pasa por la gestión del crédito. El proceso completo —desde la solicitud hasta la aprobación— se resuelve de manera online y con el DNI como único requisito, disponible en los más de 1400 concesionarios adheridos y 1800 puntos de venta con los que trabaja el banco.

La diferencia entre ambas modalidades se nota, sobre todo, en el bolsillo del primer mes. El BNA tomó como ejemplo un préstamo de $ 10 millones a 60 meses: un cliente que cobra sus haberes en la entidad pagaría una cuota inicial de $ 292.656 si elige el esquema UVA, un 31% menos que los $ 424.330 que abonaría bajo la modalidad en pesos a tasa fija. Para quienes no tienen sus ingresos en el BNA, la brecha se mantiene: $ 343.333 contra $ 508.664.

Banco Nación ofrece créditos para comprar automóviles con cuotas más amigables (Fuente: Archivo).

Esa ventaja inicial, sin embargo, tiene una contracara: en la línea UVA el capital se actualiza según la inflación, por lo que las cuotas siguientes pueden variar de acuerdo con la evolución del índice.

En la modalidad en pesos, en cambio, la cuota queda fija durante todo el plazo, aunque arranca en un nivel más alto. El banco aclaró que los montos difundidos son “meramente orientativos” y que el valor final dependerá de la evaluación crediticia de cada solicitante.

En cuanto a las tasas, quienes perciben haberes o jubilaciones en el BNA acceden a las condiciones más bajas: UVA más 19% TNA en la línea ajustada, o 36% TNA fija en la de pesos . Para el resto de los clientes, las tasas suben a UVA más 25% TNA y 46% TNA fija, respectivamente.

Un seguro contra las subas bruscas

Para amortiguar el riesgo de que la cuota UVA se dispare, el banco ofrece una cobertura adicional: mediante el pago de una prima de un punto porcentual anual, el cliente puede optar por un mecanismo que limita el aumento de la cuota a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Según el BNA, ese esquema busca dar “mayor previsibilidad” a quienes elijan la vía UVA, atando el ritmo de la cuota al de los ingresos en lugar del de los precios.

El nivel de ingresos también define cuánto puede afectarse a la cuota. En los créditos UVA, el tope es del 25% de los ingresos netos para todos los solicitantes. En la línea en pesos, el límite sube al 35% para quienes cobran haberes o jubilaciones en el Banco Nación, y baja al 30% para el resto de los usuarios.