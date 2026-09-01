Crédito en dólares para empresas: cuándo conviene tomarlo y cuál es el riesgo que hay que evitar
Los nuevos préstamos pueden sumar dólares al mercado y liquidez a la economía, pero un informe advierte sobre el descalce de monedas. Qué mirar para determinar si una tasa más baja implica realmente un financiamiento más barato.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 1° de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.