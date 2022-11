Comercio investiga la cadena de costos de las empresas de consumo masivo

El gabinete económico que encabeza Sergio Massa, comenzó a generar medidas que buscan contener el alza de precios en sectores determinantes como alimentos y otros bienes de consumo masivo que secan de pesos los bolsillos cada mes.

Mientras busca sellar acuerdos con grandes marcas y supermercados para congelar precios entre diciembre y marzo del 2023, el Gobierno nacional instruyó, este martes, a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a que investigue la suba de precios provocada por empresas productoras de bienes de consumo masivo durante este año .

A través de la Resolución 68/2022 la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía , habilitó a Defensa de la Competencia a que analice "presuntas prácticas anticompetitivas" de compañías que aumentaron precios en 2022 producto de un "abuso de posición dominante" que, según entiende la cartera que conduce Matías Tombolini, produce "distorsiones" en el mercado.

La decisión que se publicó este martes en el Boletín Oficial, también solicita que se presente un informe detallado de la situación en un plazo de 30 días .

Matías Tombolini concentra el control del comercio interior y exterior, lo que le permite vincular los precios del mercado interno y la incidencia de insumos importados

La oficina, que ahora c oncentra el control del comercio exterior e interior, "realiza un seguimiento y valoración el sistema de costos de algunos insumos que requieren las empresas, entonces, c on esta información se podrá evaluar si los precios guardan relación o no con los costos que absorbe, en línea también, con las importaciones requeridas ", indicaron a El Cronista desde la Secretaría.

En los fundamentos, la norma marca los diferentes perjuicios que tiene para el consumidor c uando una empresa domina el mercado o cuando se cartelizan para manejar el precio de determinado producto .

La decisión de poner el foco en los costos de las empresas para sacar peso de las góndolas se complementa con otra que fue incluida en el Presupuesto 2023, a través del artículo 124, que actualiza el monto de las multas que aplica Defensa de la Competencia, que hasta ahora tenían un tope de 5 millones de pesos .

Entre otros puntos, el texto que obtuvo media sanción en Diputados, actualiza el cálculo de la multa "de 0,5 a 2100 Canastas Básicas Totales para el Hogar 3 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)". Además, se indexa mensualmente el monto de las multas, que -a valores de septiembre-, pasarán a un rango de $ 51.036 a $ 214.353.300.

"Las multas están paralizadas. Ahora vamos a poder actuar" , dijo Tombolini cuando se aprobó el artículo que busca poner más presión sobre el sector de consumo masivo para desalentar incumplimientos a la ley de Defensa del Consumidor (N.° 24.240).

En un contexto de fuerte incertidumbre por la incidencia de los precios de insumos del exterior y las tensiones financieras del mercado local, la "remarcación" y estrategias de packaging se han vuelto habituales en las góndolas.

A través de distintos controles, Comercio detectó centenares de irregularidades de empresas, distribuidores y supermercados, sin embargo, una parte importante de las denuncias caen en el laberinto judicial y no causan mayor impacto.

En septiembre, el Gobierno logró reducir la inflación general a 6,4%, sin embargo, los alimentos y bebidas continuaron por encima del índice general y acumularon 86% interanual , según el INDEC. La tendencia se reitera en octubre, según LCG, llegó a 7,9%, y vuelve a poner presión sobre la canasta de productos básicos.