Comercio en alerta: qué tienen en común los países con los que se pelea Javier Milei y cuánto pone en riesgo

Antes de comenzar su gestión, Javier Milei delimitó los países con los que se alinearía su Gobierno: Estados Unidos e Israel. En el sentido contrario, rápidamente comenzó a diferenciarse de otros países, muchos de ellos con altos niveles de intercambio comercial con Argentina.

Fue el caso de China, Brasil, Colombia, México y más recientemente España. Si bien las diferencias con estos países o sus mandatarios fueron ampliamente señaladas por el presidente, los vínculos comerciales parecerían ir por otros carriles.

Antes del triunfo de Lula da Silva, Milei le había pedido al pueblo brasileño que "no se dejen avanzar por el presidiario comunista Lula" y que votaran a favor del expresidente Jair Bolsonaro. A su asunción invitó a Bolsonaro y da Silva no asistió.

A pesar de las tensiones, Brasil se mantuvo en abril como el principal socio comercial de Argentina con un intercambio total en el mes de U$S 2.000 millones, aunque con un déficit de U$S 3 millones. Sin embargo, en el primer cuatrimestre, el intercambio con el gigante regional acumula más de U$S 8.000 millones y arroja un superávit de U$S 6 millones.

Según el último informe de la Cámara de Comercio y Servicios (CAC), el comercio con Brasil fue un 9,5% inferior al de abril del año pasado, aunque se mantuvo en los niveles de marzo.

En el mes, las exportaciones a ese destino crecieron un 36,7% interanual, mientras que las importaciones cayeron un 34,1%. Así, Argentina se ubicó como el tercer proveedor de Brasil (detrás de China y Estados Unidos) y el sexto comprador (detrás de China, Estados Unidos, España, Holanda y Singapur).

China

Incluso antes de ser diputado, Milei se había manifestado en contra del régimen político vigente en China. "No hacemos pactos con comunistas", comentó en varias oportunidades. La canciller, Diana Mondino, aclaró que el presidente se refería a acuerdos entre estados, lo que no representaría ningún obstáculo a los vínculos entre privados.

El mes pasado la funcionaria viajó a China acompañada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Si bien negaron que se haya discutido al respecto, el swap vigente con China es un factor central en el vínculo bilateral ya que representa el equivalente a U$S 5.000 millones en las reservas. Existe también en discusión el avance de dos centrales hidroeléctricas en Santa Cruz.

En el caso del gigante asiático, en el primer cuatrimestre del año se ubicó como el cuarto destino de las exportaciones argentinas, con un total de U$S 1.563 millones, un 1,9% más que en el mismo período del año anterior. Por el lado de las importaciones, fue el segundo país de origen de esas compras, que acumularon U$S 3.186 millones, un 22,8% menos que en el mismo período del año pasado.

Solo en abril, el intercambio con China arrojó un saldo negativo de U$S 339 millones, a pesar del aumento del 26,4% que registraron las exportaciones y que ayudaron a alcanzar los U$S 391 millones. El impulso de abril lo dieron los productos primarios, esencialmente la carne bovina, porotos y aceite de soja. A pesar de la suba de las exportaciones, las importaciones aún más que las duplican: si bien registraron una caída del 24,5%, alcanzaron los U$S 730 millones. Las compras las explicaron principalmente las piezas y accesorios de bienes de capital y bienes de capital, aunque explicaron la mayor cantidad de las compras, se recortaron en 54 millones de dólares y 70 millones respectivamente.

Colombia

Los cruces entre Milei y el presidente colombiano Gustavo Petro llevaban meses, pero en marzo el mandatario expulsó a los representantes argentinos en su país. La decisión se dió luego de que el economista calificara al colombiano de "asesino terrorista y comunista".

El intercambio con Colombia es uno de los pocos en la lista con el que Argentina tiene superávit. En lo que va del año, las exportaciones a ese país alcanzaron los U$S 311 millones mientras que las importaciones fueron por U$S 74 millones.

Los vehículos fueron los artículos más intercambiados entre ambos países, pero en el caso de Argentina las ventas ascendían a U$S 60 millones, mientras que las compras apenas superaron los U$S 15 millones. Entre los artículos más vendidos desde Argentina también se encuentran trigo y harina de soja. Entre las compras realizadas a Colombia se encuentran los aceites de destilación de alquitranes, chasis con motor y partes de máquinas para lavar ropa.

México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo en abril que las relaciones entre ambos países se mantenían a pesar de que Milei lo hubiera calificado de ignorante días antes. El mexicano había calificado al mandatario argentino de "facho conservador".

En este caso, Argentina vuelve a tener déficit: en el primer cuatrimestre, el saldo fue negativo por U$S 178 millones. Las exportaciones hacia México en ese período alcanzaron los U$S 288 millones, mientras que las importaciones ascendieron a U$S 467 millones.

España

Este caso fue ampliamente expuesto esta semana y alcanzó su punto máximo luego de que España decidiera retirar a su embajadora y dejar su representación local a cargo del encargado de negocios.

España es el principal destino de las exportaciones argentinas en el viejo continente: entre enero y abril, las ventas a ese destino fueron por U$S 353 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los U$S 314 millones.