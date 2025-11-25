Llega el momento del pago del segundo medio aguinaldo del año y las empresas necesitan pesos para pagarlo a sus empleados. Sin embargo, muchas tienen problemas para cumplir con este compromiso y varios bancos lazaron líneas de crédito apuntadas a financiar el pago de ese salario anual complementario (SAC). Uno de ellos es el Banco Nación (BNA), que lanzó una Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos. La línea ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 35% para empresas que abonen al menos el 50% de los haberes a través del BNA, mientras que en el resto de los casos contará con una tasa del 50%. El monto de financiamiento no tiene límite reglamentario y será evaluado individualmente, lo que permite cubrir hasta el 100% de la nómina salarial para cuentas radicadas en el Banco. Según informaron, la nueva línea ofrece créditos en pesos con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único, exclusivamente para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). “Con esta herramienta, el Banco Nación acompaña a las empresas ayudando a reducir costos, apuntalar la actividad empresarial y el desarrollo económico del país, impulsando soluciones financieras concretas para los sectores productivos argentinos”, destacaron desde la entidad. Otra entidad que trabaja tradicionalmente a las pymes es Banco Credicoop y también lanzó su Línea de Crédito para Pago de Aguinaldos, como viene haciendo desde hace años. La línea ofrece para las empresas con pago de haberes en Credicoop una financiación a Tasa Fija desde el 35% TNA, a un plazo de hasta seis meses con la posibilidad de pagar la primera cuota recién a los 60 días. Se puede gestionar en línea o en cualquiera de las 276 filiales de la entidad de todo el país. Además, quienes cobran sus salarios a través del Credicoop acceden a importantes ahorros en los principales supermercados, estaciones de servicios y diferentes rubros en comercios de todo el país, disponen de créditos a tasa preferencial, bonificaciones especiales en la contratación de seguros y exclusivos beneficios como Puntos Credicoop y millas por comenzar a acreditar sus haberes y como recompensas en cada compra.