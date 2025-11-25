En esta noticia Banco Nación

Banco Credicoop

Llega el momento del pago del segundo medio aguinaldo del año y las empresas necesitan pesos para pagarlo a sus empleados. Sin embargo, muchas tienen problemas para cumplir con este compromiso y varios bancos lazaron líneas de crédito apuntadas a financiar el pago de ese salario anual complementario (SAC).

Banco Nación

Uno de ellos es el Banco Nación (BNA), que lanzó una Línea de Asistencia para el Pago de Aguinaldos, destinada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones salariales de las MiPyMEs y grandes empresas de todos los sectores económicos.

La línea ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 35% para empresas que abonen al menos el 50% de los haberes a través del BNA, mientras que en el resto de los casos contará con una tasa del 50%.

El monto de financiamiento no tiene límite reglamentario y será evaluado individualmente, lo que permite cubrir hasta el 100% de la nómina salarial para cuentas radicadas en el Banco.

Según informaron, la nueva línea ofrece créditos en pesos con un plazo de hasta 150 días y un desembolso único, exclusivamente para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

“Con esta herramienta, el Banco Nación acompaña a las empresas ayudando a reducir costos, apuntalar la actividad empresarial y el desarrollo económico del país, impulsando soluciones financieras concretas para los sectores productivos argentinos”, destacaron desde la entidad.

Banco Credicoop

Otra entidad que trabaja tradicionalmente a las pymes es Banco Credicoop y también lanzó su Línea de Crédito para Pago de Aguinaldos, como viene haciendo desde hace años.

La línea ofrece para las empresas con pago de haberes en Credicoop una financiación a Tasa Fija desde el 35% TNA, a un plazo de hasta seis meses con la posibilidad de pagar la primera cuota recién a los 60 días. Se puede gestionar en línea o en cualquiera de las 276 filiales de la entidad de todo el país.

Además, quienes cobran sus salarios a través del Credicoop acceden a importantes ahorros en los principales supermercados, estaciones de servicios y diferentes rubros en comercios de todo el país, disponen de créditos a tasa preferencial, bonificaciones especiales en la contratación de seguros y exclusivos beneficios como Puntos Credicoop y millas por comenzar a acreditar sus haberes y como recompensas en cada compra.