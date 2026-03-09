Se siente la tensión en el primer piso de la Rosada. La sala de periodistas divide las dos coreas oficialistas. Mientras en las oficinas menemistas afloran las sonrisas, llamativas puertas abiertas y hasta llegan en carros las actas de afiliación para La Libertad Avanza, del otro lado del horizonte hay trincheras, con instinto de supervivencia, cumbres permanentes y rostros adustos. Los alfiles a Santiago Caputo se muestran disconformes, con ganas de enfrentarse nuevamente contra los alfiles de la hermana del mandatario, pero, a la vez, sabiendo que tienen menos margen para medir fuerzas ante un karinismo voraz. Tras la salida de Sebastián Amerio en Justicia y con el empoderamiento de Santiago Viola, desde el círculo íntimo del asesor sostienen que la línea roja es la SIDE y ARCA, que administra el consultor. “Van a venir por todo y nos quieren invisibilizar, como hicieron en el Congreso que no nos quisieron mostrar. Pero nosotros seguimos, respondiéndole como siempre al presidente”, enfatizan. Hasta el viernes por la tarde el despacho del monotributista seguía repleto, como si fuera una asamblea. Entre ellos el mencionado Amerio, “El Gordo Dan”, María Ibarzábal Murphy, Agustín Romo, Manuel Vidal, Francisco Caputo, Juan Pablo Carreira, Macarena Alifraco, Lucas “Sagaz” Luna y hasta el ministro de Salud, Mario Lugones, quien acelera el paso para evitar a los periodistas. Esconde la cabeza por miedo a la guillotina. Mientras se guarecen el Salón Martín Fierro, a “Las Fuerzas del Cielo” les llamó la atención el movimiento constante de empleados de “Asuntos Presidenciales”, área que depende de Karina. Se ven a miembros de la Subsecretaría permanecer por minutos en la puerta del sector caputista, como si bordearan una frontera. Hasta se han intentado pasar de periodistas acreditados, quienes escarban en la interna. En este contexto de crispación y desconfianza, no solo el saliente secretario de Justicia se enteró de su desplazamiento por TV. El ex titular de la IGJ, Daniel Vítolo, supo de su salida viendo un canal de noticias. El aumento de los precios llegó a uno de los reductos que más resistió la escalada inflacionaria del 270% en la era Milei. Es un pequeño paraíso de estabilidad, que rememora los valores que alguna vez existieron cuando se iba a comer a algún restaurante. Un espacio que el déficit fiscal no importa. Se trata del comedor de la Casa Rosada. Si bien hubo algunos incrementos en los dos años de la gestión libertaria, se mantuvo indemne. Cada menú, que incluye plato principal, pan, agua y postre costaba hasta el viernes $2.200, con propuestas gastronómicas de calidad y diversas para cada día de la semana. En el subsuelo de Balcarce 50 asisten los trabajadores de la Rosada y algunos funcionarios de bajo rango, que no tienen temor en acercarse a la muchedumbre. Es uno de los sectores más temidos por los presidentes y ministros. Nunca fue Milei, Alberto Fernández ni Cristina Kirchner. Alguna vez fue Macri, rodeado de seguridad. A partir de este lunes, el menú, que tiene opción vegana, valdrá mil pesos más. Implica un incremento del 45%. A pesar de la notable diferencia con cualquier otro comedor o comercio, hubo malestar de distintos empleados, algunos que habitan despachos de gran renombre. “A nosotros nos dan un 1%, pero de una te suben a $3.200 un almuerzo. Ahora seguro nos dan centolla y postres con chocolate Dubai”, decía uno de ellos, mientras comía una milanesa de pollo con ensalada. Otro lo cruzaba: “Andá afuera a comprar algo con $3.200”. Hay un motivo. Todos los proveedores del comedor actualizaron listas con importantes aumentos, al punto que desde la Secretaría General de la Presidencia buscaban que el menú cueste $4.200. Los funcionarios tenían hasta hoy menús especiales y con traslado a sus oficinas, con un precio de 8 mil y 10 mil pesos, dependiendo la opción del día. “Cuando llegamos salía 400 pesos, je. Había que actualizarlo y lo pagamos como corresponde. Con Alberto los funcionarios comían gratis, insólito”, afirmó un secretario que habla a diario con el presidente. Con Javier Milei y gran parte del Gabinete en Estados Unidos por el Argentina Week, la Casa Rosada está semicerrada, con un movimiento de feriado. Se reduce la presencia de Casa Militar, los principales despachos están con guardias mínimas y solo quedan las terminales que responden a Santiago Caputo y a Los Menem. Por la ausencia de Manuel Adorni, la jefatura de Gabinete queda a cargo de Sandra Pettovello. La amiga del presidente no visitará Balcarce 50 y todas las acciones administrativas las hará desde su oficina en el centro porteño. En otras palabras, no habrá ninguna conducción política en los alrededores del Patio de las Palmeras, aunque el mandato de “El Jefe” siempre está, aún a distancia. “¿Contacto con Villarruel?. Olvídate, Sandra no tiene ningún contacto ni relación con ella”, sentenció a El Cronista un funcionario que mantiene diálogo todas las semanas con la ministra de Capital Humano y que descarta alguna interacción con la titular del Senado, en uso de la presidencia hasta el miércoles por la noche. A la vicepresidenta no le abrirán la puerta los granaderos.