El Colegio Nueva Alianza Integral, una de las instituciones educativas más prominentes de Bogotá, cesará de operar de forma definitiva este 2026 tras 46 años de actividad ininterrumpida. Esta determinación fue adoptada por la junta directiva tras verificar una reducción permanente y significativa en la cantidad de estudiantes matriculados, una circunstancia que ha vuelto insostenible la viabilidad administrativa y financiera del proyecto educativo. Situado en el barrio San Cristóbal, el colegio no realizará inscripciones para nuevos alumnos, procediendo a cerrar las aulas que durante casi cincuenta años han formado tanto estudiantes como ciudadanos. El cierre se establece como un acontecimiento definitivo y marca el término de una trayectoria educativa que ha cruzado distintas generaciones. El colegio, que llegó a tener más de 500 cupos disponibles, operaba recientemente con menos de la mitad de su capacidad. Esta realidad impactó directamente en la sostenibilidad económica del plantel, afectando áreas clave como la nómina docente, el mantenimiento de la infraestructura y la actualización académica. Las directivas del Colegio Nueva Alianza Integral confirmaron que el principal motivo del cierre es la baja matrícula registrada en los últimos años. A pesar de los esfuerzos por sostener la institución, el número de estudiantes disminuyó a un punto crítico que impidió cubrir los costos básicos de funcionamiento. Según explicaron las directivas, la determinación no fue inmediata ni improvisada. Se trató de una evaluación prolongada, con proyecciones financieras y académicas que confirmaron que el colegio ya no podía sostenerse en el mediano plazo. El cierre será definitivo a partir de este año. Durante el 2025, la institución culminó sus actividades académicas con los estudiantes actualmente inscritos, pero no habilitó nuevos procesos de matrícula. La situación del Colegio Nueva Alianza Integral refleja un fenómeno nacional que empieza a manifestarse con gran intensidad en el sistema educativo colombiano: la caída sostenida de la natalidad. Colombia ha estado registrando niveles de nacimientos entre los más bajos en décadas, lo que, a la larga, resulta en una disminución del número de niños en edad escolar. Esta circunstancia afecta especialmente a los colegios privados de zonas tradicionales, donde muchas familias han optado por migrar a otras áreas o han preferido la educación pública. La reducción en los nacimientos actuales conlleva, ineludiblemente, la existencia de salones vacíos en el futuro, incluso en instituciones con una trayectoria consolidada, prestigio y destacados resultados académicos. A lo largo de su trayectoria, el Colegio Nueva Alianza Integral se ha consolidado como un referente académico en Bogotá, destacándose en las pruebas de Estado y en la implementación de una propuesta educativa de carácter integral. La institución ha incorporado áreas tales como programación, emprendimiento, música, expresión corporal e inglés, junto con actividades culturales y pedagógicas que han potenciado su identidad institucional. En diferentes años, ha logrado posicionarse entre los mejores colegios calendario A del Distrito, un reconocimiento que contrasta notablemente con la situación actual.