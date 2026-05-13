Chequeado nació hace 15 años como la respuesta a una necesidad de oxigenar el debate público mediante un método científico aplicado al discurso. Lo que comenzó como una iniciativa de profesionales ajenos al periodismo tradicional hoy se transformó en un centro de innovación. El objetivo inicial fue “elevar el costo de la mentira” para que no fuera tan fácil engañar a las personas en un momento donde las redes sociales tenían un rol muy distinto al actual. Para combatir la desinformación, la organización apuesta por la innovación tecnológica. Franco Piccato, Director Ejecutivo de Chequeado, destacó que hoy trabajan “con inteligencia artificial para limitar la masificación de la mentira y la programación de la mentira viral”. El objetivo detrás de la iniciativa, dijo, es “ayudar a la gente a tomar decisiones informadas”. En este sentido, comentó que buscan “mecanismos para decir la verdad en público” mediante herramientas que permitan enfrentar el escenario actual, donde el volumen de datos falsos exige una respuesta técnica y constante por parte de los verificadores