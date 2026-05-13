La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura mantuvieron este miércoles una reunión con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales para analizar distintos aspectos vinculados con el funcionamiento del Poder Judicial, entre ellos la implementación del sistema acusatorio, la cobertura de vacantes y la situación financiera del sector. El encuentro fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, junto con la vicepresidenta del Consejo, Agustina Díaz Cordero. La reunión se realizó en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia y contó con la participación de los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, encabezada por el juez Javier Leal Ibarra. Según se informó oficialmente, durante el encuentro “se dialogó sobre los desafíos en la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones, la cobertura de vacantes, cuestiones de infraestructura, las mejoras en la obra social y la situación financiera del Poder Judicial”. La reunión se produjo en un contexto de avance gradual del sistema acusatorio federal, que redefine el esquema de investigación penal al otorgar un rol central a los fiscales. En ese marco, los magistrados también analizaron necesidades operativas y de infraestructura vinculadas con la puesta en marcha del nuevo modelo en distintas regiones del país. Del encuentro participaron representantes de cámaras federales de distintos distritos judiciales, entre ellos Diego Barroetaveña, Leopoldo Oscar Bruglia, Mariana Catalano, Aníbal Pineda y Graciela Susana Montesi, entre otros. También expusieron funcionarios técnicos y administrativos del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema. Por el Consejo participaron el administrador general, Alexis Varady; la titular del departamento de Coordinación Técnica, Silvina Montoya; y el director general de Tecnología, Hernán Rondinella. En representación de la Corte Suprema informaron distintos asuntos vinculados con la gestión judicial el presidente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Mariano Althabe; el director del Centro de Asistencia Judicial Federal, Pablo Lamounan; y el director general de Gestión Interna e Infraestructura del tribunal, Sergio Romero. Además, participaron el secretario general de Administración de la Corte, Gerardo Gabriel Prataviera; el titular de la Secretaría Jurídica General del máximo tribunal, Sebastián Clerici; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el director general de Infraestructura Judicial, Juan Ignacio Campi, entre otros funcionarios.