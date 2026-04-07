La Ley Nacional de Tránsito 24.449 sufrió una modificación clave mediante el Decreto 196/2025, que cambió por completo las condiciones para tramitar o renovar la licencia de conducir en Argentina. A partir de esta reforma histórica, el Gobierno nacional estableció nuevos criterios y exigencias más estrictas que deben cumplir todos los conductores argentinos, según su edad y el tipo de vehículo que manejen. Los cambios no se limitan solo a los plazos de vigencia: también incluyen controles médicos más rigurosos y la implementación definitiva del carnet digital, que se convierte en el principal medio de acreditación para circular por todo el territorio nacional. La duración del carnet cambió radicalmente y ahora depende exclusivamente de la edad del titular al momento de iniciar el trámite. Estas son las nuevas reglas que ya están en vigencia: Menores de 21 años: 5 años de vigencia para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola).Entre 21 y 65 años: la licencia mantendrá una validez de 5 años completos.De 65 a 70 años: deberán renovarla obligatoriamente cada 3 años.Mayores de 70 años: la renovación será anual y sin excepciones. Esta es la medida más controvertida del decreto, ya que establece un control más frecuente para este grupo etario. Una de las modificaciones más importantes del Decreto 196/2025 es que todos los conductores que deseen renovar su licencia deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica actualizado, sin importar la edad ni la categoría que posean. Este estudio médico debe realizarse únicamente en centros médicos públicos o privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El listado completo está disponible en el sitio web oficial. El profesional médico a cargo del examen es el responsable directo de subir el resultado al sistema oficial. Si se aprueba, el trámite continúa normalmente. Si no se aprueba, el conductor pierde inmediatamente el derecho a circular hasta regularizar su situación. La credencial digital se convirtió oficialmente en la principal forma de acreditación. Para obtenerla, seguí estos pasos: Descargá e ingresá a la aplicación Mi Argentina.Registrate con tu CUIL y datos personales.Validá tu identidad a través del sistema.La licencia aparecerá automáticamente en tu perfil, junto al DNI digital. Este documento tiene la misma validez legal que la versión física en todo el territorio nacional, con un sistema de token diario que actualiza su autenticidad cada 24 horas como medida de seguridad. Para las categorías A, B y G, una vez que apruebes el examen psicofísico, la renovación se carga automáticamente en la aplicación. Según el Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial: “La Licencia Nacional de Conducir Digital tendrá plena validez legal en todo el territorio nacional y sustituirá al soporte físico, sin perjuicio de que el conductor pueda solicitarlo de forma opcional". El proceso se puede hacer 100% online a través de Mi Argentina: Paso 1: seleccioná la opción “renovación o ampliación de licencia”.Paso 2: validá toda tu información personal en el sistema.Paso 3: pagá las boletas correspondientes (varios medios disponibles).Paso 4: elegí los prestadores autorizados para realizar exámenes y cursos.Paso 5: una vez aprobado el psicofísico, la nueva licencia se refleja automáticamente en la appImportante: si preferís la versión física, tenés que comunicarte directamente con el centro emisor correspondiente a tu jurisdicción. Los costos actualizados para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son: Solicitud de licencia de conducir: $ 26.340,00.CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito): $ 6.800,00.Certificado de legalidad: sin costo adicional. Medios de pago disponibles: Pago Fácil, Rapipago, Mercado Pago, portal de pago electrónico o cajeros automáticos (ATM). En todos los casos, el impacto del pago se acredita de forma inmediata.