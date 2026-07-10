El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) ha comunicado que se llevarán a cabo controles viales más rigurosos y las autoridades procederán a la revisión de cada vehículo para garantizar que todos los automóviles cuenten con un trámite obligatorio indispensable actualizado.

Aquellos que hayan dilatado este proceso podrían enfrentar multas inmediatas así como otras sanciones si son detenidos durante las operaciones de control.

Todos los conductores están obligados a respetar este requisito esencial del DMV

En la ciudad de Nueva York, todos los vehículos están obligados a someterse a una inspección anual de seguridad. Esta evaluación revisa de manera exhaustiva los frenos, las luces, los neumáticos, los cinturones de seguridad, así como otros sistemas vitales.

Una vez que el vehículo ha sido aprobado, el conductor recibe un sticker que debe adherirse al parabrisas del automóvil. Circular con la inspección caducada o sin el comprobante visible constituye una infracción.

En la ciudad de Nueva York, todos los vehículos están obligados a someterse a una inspección anual de seguridad. Imagen ilustrativa ChatGPT

Multas y sanciones instantáneas para quienes han demorado este procedimiento

Retrasar la inspección puede derivar en:

Multas económicas

Obligación de regularizar el trámite

Posibles restricciones para renovar el registro del vehículo

Sanciones adicionales en caso de reincidencia