Alerta ola polar: una tormenta y frente helado azotará a todo el país y hay pronóstico de nieve

Aunque muchos pensaban que la tormenta de Santa Rosa ya había quedado atrás, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta por la llegada de un frente frío acompañado de tormentas intensas.

El fenómeno afectará gran parte del país, con lluvias, granizo, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura. El SMN advierte que lo peor está por venir, con un frente helado que recorrerá el territorio nacional y provocará un cambio brusco en el clima.

Tormentas intensas y frente frío: qué provincias están bajo alerta

El frente frío avanza desde la Patagonia hacia el norte, y ya genera nevadas dispersas en localidades como Ushuaia y Esquel. En paralelo, el aire húmedo y templado en las provincias centrales será desplazado por una masa de aire más fría y seca, lo que provocará tormentas intensas en el Litoral y el noreste argentino.

El SMN emitió alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes en provincias como Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica intensa, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las bajas temperaturas afectarán toda la Argentina esta semana. (Meteored)

Nieve en el sur del país

En la Patagonia, el ingreso del aire frío se intensifica con vientos del sur que podrían superar los 80 km/h en ráfagas. Las zonas más afectadas serán el norte de la región y el sur de Santa Cruz . También rige una alerta por vientos fuertes en La Pampa y el oeste y sur de Buenos Aires.

Además, se esperan chaparrones de nieve o lluvia dispersos en toda la región patagónica , con mayor probabilidad en zonas costeras. En el sector cordillerano, el ingreso de aire más estable podría mejorar las condiciones hacia el fin de semana.

¿Cuándo llega lo peor y cómo sigue el clima?

Según el SMN, el pico de actividad se dio en la noche entre el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre, con tormentas intensas en el noreste y fuertes vientos en el sur. El frente frío se retirará del país el martes 9, dejando atrás un marcado descenso térmico.

Durante el fin de semana, se prevé un clima frío y mayormente soleado en gran parte del país. Las heladas matinales podrían volver con fuerza en regiones como Cuyo, la región Pampeana y el norte de la Patagonia, con temperaturas mínimas que podrían descender por debajo de los -5 °C.

Clima en Buenos Aires: ¿cuál es el pronóstico para el fin de semana?

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el viernes se perfila como el día más frío de la semana , con mínimas entre 4 y 5 °C, lo que podría generar heladas débiles en áreas del Gran Buenos Aires.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires. (SMN)

El sábado se espera viento del norte por la mañana y del este por la tarde, con temperaturas similares a las del viernes. No se descarta la formación de neblinas aisladas en zonas bajas o cercanas a ríos, lo que podría afectar la visibilidad.

El domingo comenzará con sol, pero por la tarde aumentará la nubosidad. A partir de ese momento se iniciará un gradual ascenso de temperaturas, acompañado por vientos del noreste. El lunes traerá condiciones más templadas, aunque no se descartan lluvias débiles y aisladas por el paso de un frente frío.