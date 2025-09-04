SUAF ANSES: el Gobierno dará de baja a todas estas familias que no cumplan con un requisito clave

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), informó que un grupo de familias serán dados de baja de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) por no cumplir un requisito clave.

A través de la Resolución 297/2025 , el Gobierno dispuso el nuevo límite de ingresos para acceder a los programas familiares, una medida que también tendrá efecto sobre la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

AUH ANSES: quiénes serán dados de baja

ANSES informó que "el régimen de movilidad se aplicará al monto de las asignaciones familiares y a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro ".

A partir de septiembre, los ingresos individuales no pueden superar los $ 2.359.258 para cobrar las prestaciones del SUAF, mientras que el límite del grupo familiar es de $ 4.718.416.

Si se excede alguno de estos topes, no se liquidarán pagos del SUAF, aunque los demás requisitos se cumplan.

ANSES actualizó los topes de ingresos para cobrar la AUH y el SUAF.

De esta manera, las personas que superen estos límites no podrán cobrar la AUH ni el SUAF a partir de septiembre:

Trabajadores independientes inscriptos que hayan pasado al Régimen General ( Autónomos ): estos contribuyentes pueden efectuar deducciones familiares en el Impuesto a las Ganancias . Por eso, no pueden cobrar prestaciones del SUAF.

): estos contribuyentes pueden efectuar deducciones familiares en el . Por eso, no pueden cobrar prestaciones del SUAF. Monotributistas que se recategoricen en las categorías I, J y K: estas categorías, correspondientes a los ingresos más altos dentro del régimen simplificado, superan los límites establecidos para acceder a las asignaciones familiares.

que se recategoricen en las categorías I, J y K: estas categorías, correspondientes a los ingresos más altos dentro del régimen simplificado, superan los límites establecidos para acceder a las asignaciones familiares. Trabajadores informales que tengan ingresos mayores al Salario Mínimo, Vital y Móvil ( SMVM ), según informe la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) y de las entidades financieras.

( ), según informe la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ) y de las entidades financieras. Empleados en relación de dependencia que hayan superado ingresos mayores a los topes vigentes del SUAF (individual: $ 2.183.971 y grupo familiar $ 4.367.842).

De esta manera, algunos titulares de la AUH podrían ser directamente recategorizados al SUAF que define su monto según los ingresos del grupo familiar .

¿Cuánto cobra el SUAF en septiembre de 2025?

Con el aumento confirmado, los titulares de las prestaciones familiares de ANSES recibirán los siguientes montos según los Ingresos Familiares (IGF):

Prestación IGF Máximo General Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Maternidad Sin tope - - - - - Nacimiento $4.718.516 $67.079 $67.079 $67.079 $67.079 $67.079 Adopción $4.718.516 $401.075 $401.075 $401.075 $401.075 $401.075 Matrimonio $4.718.516 $100.441 $100.441 $100.441 $100.441 $100.441

Asignación Prenatal o Familiar por Hijo

IGF General Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Hasta $891.041 $57.549 $57.549 $124.993 $114.943 $102.120 $891.041 - $1.306.800 $38.818 $38.818 $93.243 $85.726 $76.122 $1.306.800 - $1.508.746 $23.919 $23.919 $57.549 $52.898 $46.902 $1.508.746 - $4.718.516 $12.113 $12.113 -

ANSES pagará los haberes sin interrupciones por feriados.

AUH y SUAF ANSES: cuándo cobro en septiembre

El organismo previsional liquidará los haberes por número de terminación del DNI y sin interrupciones por feriados.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: viernes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: sábado 9 de septiembre

DNI terminados en 2: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: sábado 16 de septiembre

DNI terminados en 7: domingo 17 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 18 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 1: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 2: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: sábado 16 de septiembre

DNI terminados en 5: domingo 17 de septiembre

DNI terminados en 6: lunes 18 de septiembre

DNI terminados en 7: martes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: viernes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: sábado 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: domingo 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: sábado 16 de septiembre

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)