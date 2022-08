Cerruti sobre los políticos que recibieron subsidios: "Nadie hacía algo que no debía cuando pagaba"

Hoy durante la conferencia de prensa semanal, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti fue consultada sobre la supuesta lista de famosos, políticos y deportistas que recibieron susidios a la luz: "Nadie estaba haciendo algo que no debía cuando pagaba" afirmó.

"No recibo subsidios porque renuncié en su momento cuando estuvo la oportunidad. La cuestión de los subsidios no es una cuestión de nombres, cada uno paga lo que le llega en su boleta y no había una elección de qué hacer o no con su boleta. Nadie estaba haciendo algo que no debía cuando pagaba lo que llegaba en su boleta", aseguró Cerruti.

Subsidios a la luz, el gas y el agua: ¿qué va a pasar con comercios y edificios?



Luego despegó al gobierno de la situación y agregó que se trató de "listas que difundieron periodistas y tal como me indican ustedes cada jueves, no debo opinar sobre el trabajo de los periodistas, así que no voy a opinar sobre el tema".

"Los periodistas no difunden sus fuentes, los periodistas no nos dieron sus fuentes", remarcó la vocera.

Los precios no frenan y la inflación alcanzaría el 6% en agosto



Dólar financiero se acerca a $ 300 y le mete presión al blue



La lista de subsidiados

La polémica surgió luego de que un programa a fin al gobierno difundiera una lista de famosos, políticos, empresarios y deportistas que supuestamente recibieron subsidios para pagar la luz.

El listado incluía una nómina de usuarios, "con cuánto dinero fueron asistidos" y "cuál fue su elevado consumo energético".

Segmentación de tarifas de luz, gas y agua: requisito clave actualizado para no perder los subsidios



Desde la oposición aseguraron que se trató de una "canallada" y reclamaron que la Agencia de Acceso a la Información pública accione.

Esto no es una investigación.

ES UNA CANALLADA!

Tergiversa la información. Usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros.



La @AAIPargentina debe investigar de forma URGENTE el uso de datos personales. pic.twitter.com/zTcg5fwejt — Karina Banfi %uD83D%uDC9A (@KBanfi) August 17, 2022

La acción de YPF se dispara 30% en el mes: cuáles son los factores que impulsan la escalada



"Esto no es una investigación. ¡Es una canallada! Tergiversa la información. Usa datos personales y es información desactualizada de una política vieja que refritan para ponernos unos contra otros. La @AAIPargentina debe investigar de forma URGENTE el uso de datos personales" aseguró en Twitter la diputada nacional de la UCR Karina Banfi.

Sobre el avión iraní

AFIP y criptomonedas: cuáles son los nuevos impuestos que tributará el Bitcoin y otras divisas virtuales



En su habitual conferencia de los jueves en la Casa Rosada, Cerruti fue consultada por los dichos del embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, quien afirmó que el avión venezolano-iraní estaba secuestrado por la Justicia argentina.

"Oscar Laborde es un excelente embajador y está cumpliendo su tarea desde hace muy poco tiempo. El avión es iraní... en realidad es venezolano de procedencia iraní, comprado al gobierno de Irán" aseguró.

Los precios mayoristas se dispararon a un 7,1% en julio y sigue el alarma por el poder de compra



"Lo que digan los diputados en Venezuela tiene que ver con las expresiones que ellos sostienen. En la Argentina hay muchos diputados de la oposición que dicen cosas muy fuertes con respecto a Maduro, así que no vamos a hacer una cuestión de adjetivación", concluyó.

Quién fue el opositor que felicitó a Sergio Massa pero le pidió que no lo difunda



El costo de enfrentarse a Trump: el fiscal general de Estados Unidos, en el centro de la tormenta política



La portavoz también fue consultada por el desempleo y la estabilización económica. "Estamos llegando a un desempleo por debajo del 7%, en algunas provincias van a ser cifras récord e impactantes, estamos llegando a cifras récord de desempleo", señaló la vocera.

Luego agregó que "entre hoy y mañana va a estar publicado el decreto que va a permitir que trabajadores que hoy se encuentran recibiendo planes sociales pasen formalmente a tener trabajos registrados, que es la gran meta del Gobierno".

Cuentan los días para el freno de la salida de dólares y la recuperación de reservas



En esa línea aseguró que "el año próximo alrededor de 200 mil trabajadores que están en planes sociales van a pasar a tener trabajo formal".

Con respecto a la situación económica, Cerruti destacó que el gobierno pudo "hacer frente a lo que fue un intento de corrida cambiaria y especulación buscando un intento de devaluación".

Reservas: el BCRA volvió a comprar dólares pero apenas recorta el rojo del mes



"A partir de los últimos cambios que se produjeron en el Gobierno hay una sensación de estabilización en muchísimos temas. Todos vemos, porque estamos atentos a las noticias, que los dólares financieros cayeron un 15% aproximadamente", dijo.

En línea con la inflación, la canasta básica aumentó y se necesitan más de $ 110.000 para no ser pobre