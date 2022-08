Reservas: el BCRA volvió a comprar dólares pero apenas recorta el rojo del mes

El Banco Central volvió a comprar dólares para sus reservas a través del mercado oficial de cambios. La entidad obtuvo este jueves un saldo a favor de unos u$s 20 millones tras su intervención , en una jornada de actividad moderada, en la que se negociaron poco más de u$s 280 millones de contado.

La autoridad monetaria encadenó así seis jornadas consecutivas con compras netas de divisas en sus intervenciones en la plaza cambiaria, en las que acumuló cerca de u$s 140 millones a favor. A la vez, recortó a aproximadamente u$s 700 millones el saldo negativo del mes.

"La segunda quincena de agosto muestra una leve recuperación para las reservas del Banco Central, luego de un inicio de mes con fuertes caídas que presagiaban un resultado negativo más abultado que el que se registró en julio pasado", indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central acumula seis jornadas con saldos a favor en sus intervenciones en el mercado cambiario.

A la vez, agregó que "la lenta pero perceptible mejora en los ingresos de los exportadores junto al mantenimiento de las restricciones para acceder al mercado de divisas se combinan para presentar un panorama más alejado de la tensión que se había reflejado al comienzo del mes de agosto".



Los resultados de las últimas ruedas se dan en un contexto en el que se redujo la demanda de divisas para la importación de energía . Los pedidos de compra de los últimos días se han estado ubicando entre los u$s 50 millones y u$s 80 millones, inferior a los más de u$s 100 millones que demandaban en las ruedas previas.

A esto se suma una mejora en los ingresos de dólares al mercado oficial por parte del sector agroexportador, mientras la autoridad monetaria espera que las presiones cambiaras cedan próximamente, luego de las fuertes ventas de reservas que tuvo que realizar durante las últimas semanas.