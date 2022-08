Dólar financiero se acerca a $ 300 y le mete presión al blue

Efecto Templeton. Así explican en el mercado porqué el contado con liquidación, que es el dólar que usan las empresas para mandar al exterior, subió $ 10, de $ 284 a 294 pesos.

Quién compra

Estiman en las mesas que, desde el martes, Templeton habría estado comprando entre u$s 10 y u$s 20 millones por rueda de TX23 y TO26, que habrían totalizado unos u$s 50 millones en estos últimos tres días, sobre un total de u$s 400 millones que todavía le quedarían en bonos.

"Lo que vemos en flujo en el Bote26 (donde el único tenedor es Templeton) y al mismo tiempo se clavó 10 mangos el CCL. Tiendo a pensar que le están dando salida", interpretan en la City.

Consultados por este diario sobre estas cifras, en Templeton se negaron a dar datos de su tenencia, pero ratifican que no se van de Argentina, como en tantas otras oportunidades que se dijeron cosas similares.

Dólar hot

También hubo giros al exterior por parte de corporativos, que impulsaron al alza el CCL. El MEP también subió $ 7, al pasar de $ 281 a $ 288, mientras el blue terminó un peso arriba, en $ 293, aunque en el postmarket se hacían operaciones a 296 pesos.

Los brokers prevén un alza en el billete que se vende en las cuevas en los próximos días, ya que ven muchos pesos en la calle, ahora que se terminaron los vencimientos impositivos, y no hay oferta de dólares como la que hubo durante las vacaciones de invierno por los turistas extranjeros que vinieron.

Operativos en cuevas

Además, generó ruido el operativo que hicieron este jueves en dos financieras de un emblemático edificio ubicado en Corrientes, justo a mitad de cuadra entre San Martín y Reconquista, donde abundan los cambistas.

Pero, según cuentan en el ambiente, el operativo en cuestión no fue por un tema puntual del blue para amedrentar a las cuevas, sino por temas de lavado, aunque lo cierto es que hizo sufrir a los cueveros vecinos, que se escondieron para que no los vieran.

Dólar puré

De todas maneras, al achicarse la brecha entre el dólar Bolsa y el informal, se acabó la oferta del puré MEP, que consistía en comprar en el Bolsa y revender en el informal, ya que había un spread de $ 15.

Ahora que se achicó la diferencia a mínimos, ya no es más negocio hacer este puré, por lo cual no habrá oferta de dólares.

De ahí que se prevé un blue en camino hacia los $ 300, mal que le pese al nuevo gabinete económico massista, que ya logró dominar el directorio del Banco Central, con el vicepresidente Lisandro Cleri a la cabeza, que ya está a cargo de la estratégica mesa de Operaciones, y el director massista Pablo Carreras Mayer.

A ellos se les suma Zenón Biagosch, que es una suerte de enlace con el resto, y Agustín D'Attellis, que si bien entró por parte de Martín Guzmán como suerte de enlace con el Ministerio de Economía, es un massista de pura cepa, ya que fue asesor de Sebastián Galmarini (cuñado de Sergio Massa) en el BAPRO varios años, luego se fue al área de Transporte que maneja Galmarini como director financiero de Trenes, y de ahí al BCRA.

La estrategia del Central con la fuerte suba de tasas de 950 puntos básicos fue tratar de achicar la brecha cambiaria, pero con la suba del contado con liqui, que prevén que impulsará al blue, se vuelve a agrandar la brecha, con el MEP está en 112% y con el CCL en 116,5 por ciento.