Esta alternativa permite a los jubilados y pensionados gestionar trámites de forma más rápida.

PAMI dio un paso clave en la digitalización de sus servicios, ya que ahora los jubilados y pensionados pueden solicitar turnos directamente desde el celular, a través de la aplicación Mi PAMI.

La nueva herramienta agiliza la atención, evita filas y facilita la organización en las agencias de todo el país.

¿Qué permite hacer la nueva función de Mi PAMI?

La actualización de la app incorpora un sistema para pedir turnos de manera rápida y sencilla.

Los afiliados pueden:

Elegir el trámite que necesitan realizar

Seleccionar fecha y horario disponible

Confirmar la solicitud en pocos pasos

Recibir el comprobante del turno directamente en el teléfono

Además, el sistema envía recordatorios automáticos el día previo y dos horas antes del turno, lo que ayuda a evitar ausencias y reprogramaciones.

Los jubilados podrán acceder a esta opción para solicitar sus turnos.

¿Cómo sacar turnos desde el celular paso a paso?

Los pasos a seguir para poder conseguir un turno PAMI por el celular son los siguientes:

Ingresar a la app Mi PAMI

Seleccionar el trámite

Elegir fecha y horario

Confirmar la solicitud

Revisar en la descripción del turno la documentación requerida

Si el afiliado no puede asistir, también podrá cancelar el turno desde la misma aplicación, permitiendo que otros usuarios aprovechen ese turno liberado.

¿Qué ventajas ofrece este nuevo sistema?

La herramienta apunta a mejorar la atención y reducir congestiones en las oficinas. Entre los beneficios principales se destacan:

Menos tiempo de espera

Mayor comodidad para adultos mayores

Información clara sobre cada trámite

Acceso desde cualquier teléfono

Organización más eficiente en las agencias

Posibilidad de cancelar y liberar turnos para otros afiliados

¿Qué otras gestiones permite Mi PAMI?

Mi PAMI es una herramienta central para los afiliados, ya que permite realizar numerosas gestiones sin trasladarse a una agencia. Entre las funciones más importantes se encuentra la Credencial Digital, indispensable para recibir atención médica, solicitar medicamentos o acceder a beneficios.

La credencial con código QR es la única válida. Quienes no se manejan con el celular pueden descargarla e imprimirla, lo que facilita su uso cotidiano.