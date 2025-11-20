En esta noticia
PAMI dio un paso clave en la digitalización de sus servicios, ya que ahora los jubilados y pensionados pueden solicitar turnos directamente desde el celular, a través de la aplicación Mi PAMI.
La nueva herramienta agiliza la atención, evita filas y facilita la organización en las agencias de todo el país.
¿Qué permite hacer la nueva función de Mi PAMI?
La actualización de la app incorpora un sistema para pedir turnos de manera rápida y sencilla.
Los afiliados pueden:
- Elegir el trámite que necesitan realizar
- Seleccionar fecha y horario disponible
- Confirmar la solicitud en pocos pasos
- Recibir el comprobante del turno directamente en el teléfono
Además, el sistema envía recordatorios automáticos el día previo y dos horas antes del turno, lo que ayuda a evitar ausencias y reprogramaciones.
¿Cómo sacar turnos desde el celular paso a paso?
Los pasos a seguir para poder conseguir un turno PAMI por el celular son los siguientes:
- Ingresar a la app Mi PAMI
- Seleccionar el trámite
- Elegir fecha y horario
- Confirmar la solicitud
- Revisar en la descripción del turno la documentación requerida
Si el afiliado no puede asistir, también podrá cancelar el turno desde la misma aplicación, permitiendo que otros usuarios aprovechen ese turno liberado.
¿Qué ventajas ofrece este nuevo sistema?
La herramienta apunta a mejorar la atención y reducir congestiones en las oficinas. Entre los beneficios principales se destacan:
- Menos tiempo de espera
- Mayor comodidad para adultos mayores
- Información clara sobre cada trámite
- Acceso desde cualquier teléfono
- Organización más eficiente en las agencias
- Posibilidad de cancelar y liberar turnos para otros afiliados
¿Qué otras gestiones permite Mi PAMI?
Mi PAMI es una herramienta central para los afiliados, ya que permite realizar numerosas gestiones sin trasladarse a una agencia. Entre las funciones más importantes se encuentra la Credencial Digital, indispensable para recibir atención médica, solicitar medicamentos o acceder a beneficios.
La credencial con código QR es la única válida. Quienes no se manejan con el celular pueden descargarla e imprimirla, lo que facilita su uso cotidiano.