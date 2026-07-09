Ternium instala un reactor por todo lo alto

La acerera Ternium completó la instalación del reactor de reducción directa que formará parte de su nueva acería en Pesquería, Nuevo León, uno de los componentes centrales de la expansión de u$s 4,000 millones que la compañía desarrolla en su complejo industrial del estado.

Para ejecutar la maniobra, la siderúrgica utilizó una grúa sobre orugas Liebherr LR-13000, considerada una de las de mayor capacidad a nivel mundial. El equipo llegó al sitio en un convoy de aproximadamente 170 tráileres y fue ensamblado específicamente para realizar el izaje del reactor.

La operación consistió en colocar una estructura de 720 toneladas a una altura superior a los 170 metros, una de las maniobras de mayor complejidad técnica dentro de la tercera etapa del proyecto. Debido a la altura de la grúa, la empresa tuvo que coordinar permisos especiales con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ubicado a unos 20 minutos del complejo industrial, para garantizar que las operaciones no afectaran el espacio aéreo.

El reactor forma parte de la planta de Reducción Directa (DRI), tecnología que produce hierro reducido a partir de gas natural en sustitución de altos hornos tradicionales. Este proceso es considerado una alternativa con menores emisiones de dióxido de carbono frente a los métodos convencionales de fabricación de acero, aunque su impacto ambiental depende del origen del gas y de la electricidad utilizada.

La nueva acería forma parte del programa de expansión que Ternium anunció para fortalecer su capacidad de producción de aceros de alto valor agregado en México. Una vez concluido el proyecto, la empresa busca incrementar la fabricación de productos destinados principalmente a las industrias automotriz, de electrodomésticos y manufactura.

La inversión continuará desarrollándose durante 2026 y representa uno de los proyectos industriales más relevantes actualmente en construcción en Nuevo León.

Levi’s cumple 60 años en México y crece a doble dígito en Latam

Levi Strauss & Co. reforzó la importancia estratégica de México y América Latina dentro de su operación global al reportar resultados del segundo trimestre fiscal de 2026, en el que la región se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento internacional.

Durante una conferencia con analistas, la CEO, Michelle Gass, destacó que los ingresos internacionales crecieron 6%, impulsados por avances de doble dígito en Asia y América Latina. En particular, México, el segundo mercado más grande de Levi’s a nivel mundial, registró un crecimiento de 15% en el trimestre.

“Este año celebramos 60 años de la marca Levi’s en México, nuestro segundo mercado más grande a nivel global y un contribuyente clave al desempeño internacional”, afirmó Gass. La ejecutiva señaló que el país no solo representa una fuente relevante de ingresos, sino también un centro estratégico y cultural para la compañía gracias a la fortaleza de la marca entre los consumidores.

El desempeño positivo se extendió al resto de América Latina. La empresa informó que la región mantuvo un crecimiento de doble dígito, encabezado por Brasil, la región andina y Colombia. Levi’s considera que aún existe una amplia oportunidad para expandirse mediante la apertura de nuevas tiendas, el fortalecimiento del comercio electrónico y el crecimiento de su canal mayorista.

Como parte de su estrategia de marketing, la empresa también reforzó su apuesta por el mercado mexicano. La campaña global Behind Every Original incorporó a la cantante y actriz Belinda como embajadora local, mientras que previo al campeonato mundial de futbol lanzó colecciones de mezclilla en colaboración con las federaciones de Estados Unidos, México, Inglaterra y Francia.

Los resultados regionales respaldaron el optimismo de la empresa, que elevó por segunda ocasión consecutiva su pronóstico para todo el año. Levi’s ahora espera que sus ingresos orgánicos crezcan entre 5.5% y 6% en el ejercicio fiscal 2026, impulsados por su estrategia de convertirse en una compañía enfocada en venta directa al consumidor, ampliar su oferta más allá de los jeans y acelerar su expansión en mercados internacionales, donde México continúa siendo una de sus apuestas más relevantes.

Silver Tiger prevé producir oro y plata en diciembre de 2027

Silver Tiger Metals reportó avances en la construcción de su proyecto minero El Tigre, en Sonora, y confirmó que mantiene el calendario para iniciar el comisionamiento y realizar el primer vaciado de oro y plata en diciembre de 2027.

La minera canadiense informó que el desarrollo de la obra avanza conforme al programa, con un equipo de ingeniería y construcción que ya suma 166 trabajadores en sitio y acumula más de 100,000 horas-hombre desde el inicio de los trabajos.

Entre los hitos alcanzados destaca la conclusión de la compra de los principales equipos de largo plazo, entre ellos la planta trituradora, el sistema de bandas transportadoras y apilamiento, así como la planta Merrill-Crowe y la refinería, componentes esenciales para el procesamiento del mineral.

Asimismo, el desmonte del terreno y las labores de manejo de flora y fauna presentan un avance de 60%, mientras que las oficinas de construcción ya fueron instaladas.

En materia de infraestructura, Silver Tiger señaló que ya inició la modernización del camino de 46 kilómetros que conecta Colonia Morelos con el proyecto El Tigre. La obra registra un avance de 25% y busca facilitar el transporte de materiales y personal hacia la mina.

La compañía también informó que comenzaron los movimientos de tierra para las plataformas de trituración, patios de lixiviación y estanques, luego de adjudicar el contrato principal de obras civiles.

Otro paso relevante fue la autorización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectar el proyecto a la red eléctrica nacional, un requisito clave para la futura operación de la mina.

“Estamos muy satisfechos de que la construcción continúe conforme al cronograma previsto para iniciar operaciones en diciembre de 2027”, afirmó Glenn Jessome, presidente y director general de Silver Tiger.

En paralelo, la empresa reorientó su programa de perforación hacia la zona norte del yacimiento, donde busca ampliar recursos de plata y oro identificados en su Evaluación Económica Preliminar (PEA) publicada este año.

El proyecto El Tigre, propiedad al 100% de Silver Tiger, abarca más de 37,000 hectáreas en Sonora y contempla una operación de lixiviación en pilas para producir plata y oro. La construcción se desarrolla bajo un contrato de Ingeniería, Procura y Gestión de Construcción (EPCM) con Kappes, Cassiday & Associates y su filial mexicana, además de un equipo propio especializado en desarrollo minero.