ElEuro y libra esterlina cotiza a 0.8717 GBP este viernes, 17 de abril de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,08% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.08%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 2.01%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de mayor confianza en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios. Un análisis más profundo de los factores económicos y políticos que influyen en la cotización será crucial para entender su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.32% en comparación con la volatilidad anual del 4.32%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.