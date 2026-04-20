Este lunes, 20 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8712 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,13%. En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.2%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.51%. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. La estabilidad de la cotización dependerá de diversos factores económicos y del comportamiento del mercado en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.55%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 4.31%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.