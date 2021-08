Olivosgate: cómo impactan las polémicas fotos en las encuestas de cara a las elecciones

Las inminentes elecciones se darán en un contexto de mucha sensibilidad, fuerte pesimismo, escasa confianza en la política e instituciones, incertidumbre y desconfianza. Así lo describió este jueves Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, al exponer en la jornada "De la mano de los expertos" del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).



Luego de que se conocieran las fotos del festejo que se realizó en la Quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez, desde la consultora realizaron el fin de semana pasado una encuesta para evaluar el impacto del escándalo en la opinión pública.

Los resultados arrojados fueron los siguientes: más del 91% contestó que estaba al tanto de lo que ocurría; el 60% decía que era un tema absolutamente grave, que deberían pagar las consecuencias y que debería haber medidas en relación con los involucrados, un 20% que iba a votar al oficialismo dijo que por esto iba a dejar de votarlo; y un 11% que estaba próximo a votar al oficialismo, pero aún que no lo tenía definido, aseguró también que no los votará por este evento.

Si bien Fornoni aclaró que estos números "hay que tomarlos entre comillas" ya que "pasan cosas todo el tiempo", y una cosa es lo que la gente dice y otra cosa es lo que después efectivamente termina haciendo, la experta aseveró que el acontecimiento tuvo un fuerte impacto y "no fue gratuito".

"Más de 100.000 personas perdieron familiares y no pudieron despedirse de ellos mientras esto sucedía, nos retaban con el dedo alzado y nos decían que éramos malos ciudadanos por no cumplir con lo que el Gobierno imponía. Indudablemente esto tendrá algún efecto, incluso en el votante más duro ", estimó.

La titular de la consultora señaló que actualmente el escenario es de mucha sensibilidad. Y en ese eje, detalló: " Hoy 7 de cada 10 argentinos cree que la situación en el país es muy mala, la situación económica es muy mala, y lo peor de todo es que 6 de cada 10 cree que va a estar peor , con lo cual las expectativas también son muy malas".

Aseguró que "hay una quita de confianza al Gobierno" y precisó que "7 de cada 10 no tienen confianza en que pueda llevar adelante la gestión". A su vez, resaltó que la gente además perdió la confianza en las instituciones: "la única que se salvó en las últimas encuestas que hicimos este mes fue la universidad. El 80% no tiene confianza en la Justicia, casi el 70% no confía en la dirigencia política, el 70% no tiene confianza en los sindicatos".

"Partimos de una crisis grave de confianza donde predominan dos sentimientos: incertidumbre -en lo que viene en términos de la pandemia y salud, economía, política- y angustia ", apuntó. Y en ese sentido completó: "Es una situación muy delicada y en ese entorno nos enfrentamos a las elecciones".

De acuerdo con su análisis, las expectativas de que la política solucione los problemas de los argentinos son muy bajas.

Fornoni indicó que el nivel de aprobación de gestión del presidente Alberto Fernández en abril del 2020, es decir, a un mes de la pandemia, era de 60 puntos. Previo al escándalo era de 33 puntos y "este mes probablemente baje y esté en 30 puntos", aseguró.

La gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por su parte, tiene 36 puntos de aprobación; mientras que la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene 60% de aprobación.

Qué está en juego en estas elecciones

Sobre cómo llegamos a estas elecciones de medio término, la especialista deslizó: "En general, las elecciones de medio término las juega el oficialismo, es decir, el oficialismo se pone a revalidar o no su gestión. Nosotros pensamos que el Gobierno va a sacar entre los 30 y 35 puntos a nivel nacional, con variantes en los distintos segmentos".