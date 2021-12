"Hay que acordar": el fuerte llamado de Carrió para cerrar un entendimiento con el FMI

Elisa Carrió continúa en una etapa de alta exposición. Si bien en algunas ocasiones elije correrse del centro de la escena, pasadas las elecciones legislativas comenzó a marcar la cancha puertas adentro de su espacio pero también al Gobierno .

Anoche, en diálogo con el canal TN, se refirió a la necesidad de que se logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional , en lo que trabaja el Ejecutivo y sobre lo que se esperan novedades en los próximos días.

En primer lugar, recordó que estamos "en un país que no tiene dólares, que no tiene confianza". Además, recordó que la declaración de default de Adolfo Rodríguez Saá, que cumplirá dos décadas a fin de mes. "Si nos quedamos sin acuerdo con el Fondo y se aplaude como con Rodríguez Saá... Cristina (Kirchner) aplaudía, aplaudían todos" , aseguró.

En esa línea, ironizó que "nos quedamos sentados frente al acto patriótico más grande, que sumió en la pobreza a las clases medias y pobres" .

A continuación, Carrió explicitó que "Hay que acordar con el Fondo. No tiene elementos el Gobierno porque no tiene plan. Se verán las condiciones y se votará sí o no en cuanto a eso. Pero hay que dar certeza a la Argentina ".

Además, agregó que "esta responsabilidad no es una cuestión de quién paga el precio. El precio lo va a pagar toda la Argentina si no hay acuerdo ".

También sobre la cuestión económica, analizó que "no tenemos un problema de deuda, todos los países están endeudados". Pero agregó que "el problema es no tener crédito. Cuando dejás de tener crédito te financiás con deuda. Hoy todos los países se financian con deuda. El problema de Argentina es que es mal pagador ".

Por otro lado, Carrió se refirió también a la interna de Juntos por el Cambio. El sábado, en la celebración de los 20 años de la Coalición Cívica, había lanzado dardos a varios de sus socios, incluido Horacio Rodríguez Larreta. La ex diputada nacional sostuvo que "pese a ese discurso estuvimos todos juntos, nadie se declaró ofendido" .

El tema que sigue escalando es su enfrentamiento con el sector de Martín Lousteau, que cuestiona la jefatura de Mario Negri en el interbloque en Diputados. Sobre el economista, que había dicho que Carrió es funcional al kirchnerismo, sostuvo que "cuando fuimos candidatos a diputados en la interna yo le permití entrar en la política" , en alusión a la legislativa de 2013, en donde hubo internas en UNEN en la ciudad de Buenos Aires.

Pero además agregó que "él es el autor de las retenciones móviles y del escándalo con el campo. Nunca fui kirchnerista, nunca fui funcionaria. Cálmense, porque la historia... decir funcional al kirchnerismo, no es así. Yo quiero la unidad".