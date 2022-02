Carlos Melconian: "La deuda de Alberto Fernández es peor que la de Macri y Cristina"

El economista Carlos Melconian realizó declaraciones este miércoles, en referencia a la situación actual de la Argentina , y en las que consideró que "la inflación es alta y se va a mantener".

"La inflación afecta a los que menos tienen. No dominar las causas de la inflación no es de derecha, ni de izquierda . No es soplar y hacer botellas bajar la inflación. La argentina tiene 80 años de inflación. Recién ahora está creciendo la inflación en el mundo", manifestó Carlos Melconian en declaraciones a TN.

Por su parte, y ante la consulta sobre el Gobierno nacional, el economista consideró: "El Gobierno tiene más problemas que bajar la inflación. Está incapacitado de poder poner un programa sobre la mesa. Todavía no se ordenó el conflicto que generó la derrota en las Paso. Se tiene que reconstruir el Gobierno. La renuncia de Máximo fue un shock".

Y agregó Carlos Melconian: "No se pone en juego la institucionalidad, pero si la gobernabilidad, la credibilidad. La coalición gobernante tiene que aclarar qué quiere, y hasta dónde le da".

