Un ex funcionario del ministerio de Economía, Joaquín Cottani, reveló que el nuevo índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que fue frenado por el Gobierno estaba listo para ponerse en marcha en junio de 2024. En tanto, esta semana, el titular del INDEC, Marco Lavagna, presentó la renuncia ante la decisión del Ejecutivo de frenar el dato de inflación con las nuevas canastas y ponderaciones. El dato se iba a conocer el 10 de febrero y representaría la inflación de enero de 2026. Ahora lo que se dará a conocer es un dato de inflación con la canasta “vieja” de consumos es decir, la que se aplicaba hasta el momento. “Si la inflación del 2027 no llega al nivel que el Presidente desea no va a ser porque se cambió el índice sino porque no se implementaron las medidas que hay que tomar ahora para no llegar a la situación como la que hemos vivido”, sostuvo Cottani en declaraciones a Radio Con Vos. El ex viceministro de Economía aseguró que el nuevo IPC “ya estaba listo” para ser implementado en junio de 2024. “Marco Lavagna aceptó que se postergara un poco. Era cuando la inflación estaba bajando y había una razón para no hacer un cambio en ese momento. Me sorprende que no se implementara ni en 2024, en 2025 y estamos en 2026”, enfatizó el ex integrante del Gabinete. La actualización de las canastas del IPC se había trabajado con el aval del FMI. En ese marco, la misión que llegará a Buenos Aires este fin de semana será recibida por la polémica interna en torno al cambio. Desde el Gobierno bajaron el mensaje de que como las tarifas no se terminaron de ajustar, la “ponderación” estaba mal y no era momento de aplicarlo. Un informe de la consultora Epyca sostiene que las tarifas todavía tienen un 25% de atraso en comparación con 2019. “La decisión de dar marcha atrás con la implementación del nuevo IPC basado en la Encuesta de Gasto de los Hogares 2017-2018, anunciada originalmente para enero de 2026, representa una falla grave de gestión estadística. La buena práctica hubiera indicado publicar ambos índices en paralelo durante un período de transición, máxime cuando el nuevo IPC no implica solo un cambio de ponderaciones, sino también la incorporación de nuevos comercios, artículos y puntos de relevamiento”, indicaron los economistas de la consultora que dirige Martín Kalos. La controversia por la decisión de Casa Rosada de frenar un índice del que se venía trabajando técnicamente en el INDEC incluso desde antes de que cambiara el Gobierno, volvió a poner sobre la mesa el debate por la autonomía y autarquía del organismo estadístico. “El INDEC debería ser un Organismo Autárquico e Independiente de los gobiernos con su titular designado por concurso y un consejo consultivo que establezca su plan de trabajo. Sostener la Credibilidad es Fundamental”, planteó el economista Ariel Coremberg. En ese marco, el ex ministro de Economía Hernán Lacunza recordó que en 2019, el proyecto del INDEC “autónomo y autárquico tuvo el apoyo del Gobierno” de Mauricio Macri. “Con la canasta de consumo actualizada a 2017/18, que pondera más los servicios (electricidad, agua, gas, transporte), la inflación de 2024 habría sido 16% superior a la de 2004/5. En cambio en 2025 la diferencia habría sido solo 1%”, planteó el ex funcionario. “Pero eso no importa nada. Tampoco si en enero fue 0,1% o lo que vaya a dar en el futuro. Lo único relevante es cuál aproxima mejor la evolución del costo de vida para familias y empresas. Para alquileres, jubilaciones, bonos, salarios, etc. Haber bajado la inflación es el principal activo del plan económico. La credibilidad y precisión del índice es un activo público”, sostuvo sobre los interrogantes que se plantearon sobre el índice. En ese marco, Epyca sostuvo que “lo que está en juego en estos cambios son 11 puntos porcentuales adicionales de impacto de los rubros cuyos precios siguen más “atrasados”. Para un Gobierno Nacional cuya principal bandera ante los ojos de su electorado es la desinflación y estabilización, no debe ser un dato menor”. “Esto muestra una decisión política de “partidizar” y tergiversar la información estadística, para que los indicadores muestren lo que el gobierno prefiere: una desinflación más sostenida que la desinflación que sí está logrando el Gobierno desde que asumió, pero que se estancó en los últimos ocho meses”, enfatizó la consultora. Por otra parte, un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo; al flamante director INDEC, Pedro Lines, y al ex titular, Marco Lavagna, para que expliquen las razones por las que se decidió no aplicar el nuevo índice de medición de precios a partir de enero del 2026, como estaba estipulado.