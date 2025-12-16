Impuesto al Cheque: cómo es la propuesta para eliminarlo en etapas

En esta noticia Quién es Andrés Edgardo Vázquez, el nuevo titular de ARCA

Este jueves el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, renunció a su puesto frente al organismo y lo reemplazará Andrés Edgardo Vázquez, hasta entonces a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI).

La decisión fue anunciada pasada la medianoche por el Ministerio de Economía y, luego, se confirmó la noticia con la oficialización de Vázquez frente a la entidad en el Boletín Oficial.

“El Director Ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, le comunicó hoy al Ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo”, anunció el Palacio de Hacienda casi con sigilo a través de la red social X.

La explicación oficial responde a una vuelta de Pazo al sector privado, aunque desde Economía señalaron que seguirá colaborando “incondicionalmente” con el ministro Luis Caputo.

La expectativa es que el ahora ex funcionario siga “aportando su mirada para potenciar la actividad privada y el crecimiento de la economía argentina”.

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

Está madrugada, la decisión también se publicó formalmente en el Boletín Oficial, mediante el Decreto 890/2025.

Este reza: “Acéptase, a partir del 18 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Juan Alberto Pazo al cargo de Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico actuante en la órbita del Ministerio de Economía”.

Además, la misma norma también designa a Vázquez como su reemplazo.

El nuevo titular de ARCA “representa la continuidad de las políticas del presidente Milei y el ministro Caputo en materia tributaria y aduanera”, señala el comunicado.

En esta línea, el anuncio oficial agradece a ambos funcionarios, mientras que Economía destacó las “grandes y profundas transformaciones” de ARCA el período de Pazo frente al organismo.

Entre estas, enumera Hacienda, se cuentan la simplificación de los regímenes informativos, la implementación del IVA Simple, el Régimen Simplificado de Ganancias y el impulso del Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, entre otros.

Quién es Andrés Edgardo Vázquez, el nuevo titular de ARCA

Tras la renuncia de Juan Pazo, el Gobierno apuesta por la continuidad técnica con el nombramiento de Andrés Edgardo Vázquez, quien ya operaba dentro de la estructura del organismo.

El hasta ahora director General de la Dirección General Impositiva (DGI) asumirá entonces la conducción del ente recaudador en un movimiento que busca reforzar el control fiscal sin alterar el rumbo impositivo trazado por el presidente Milei y el ministro Caputo, señala el Gobierno.

Vázquez llega con un perfil que combina experiencia territorial y formación especializada. Licenciado en Administración y Contador Público egresado de la UADE, acumula más de 30 años de trayectoria en el sector fiscal, donde ocupó puestos clave en la ex-AFIP y otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo tributario.

Su currículum incluye una amplia capacitación internacional que resulta estratégica para el momento actual: participó en el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (1997) y en cursos del Departamento de Justicia y la DEA sobre Interdicción Aeroportuaria e Investigación de Precursores Químicos (1999).

Según el Gobierno, esa formación le otorga experiencia en prevención del lavado de activos y lucha contra el fraude económico, dos áreas sensibles en la agenda del organismo.