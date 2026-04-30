El sector aerocomercial argentino enfrenta un cambio de paradigma desde este jueves. Tras una serie de ajustes técnicos y económicos, el Gobierno oficializó una reestructuración en los costos operativos de los vuelos de cabotaje e internacionales. La medida, que impacta directamente en la hoja de ruta de los pilotos y en las finanzas de las aerolíneas, busca garantizar la sostenibilidad de los servicios de navegación aérea en todo el territorio. La normativa, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 265/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), deroga normativas previas para dar paso a un sistema de tarifas actualizado que responde al incremento de los costos de prestación de servicios por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.A.). Hasta ayer, las tasas de protección al vuelo y apoyo al aterrizaje se regían por valores que, en muchos casos, habían quedado desfasados frente a la inflación y los costos operativos internacionales. Con la nueva medida, el Gobierno establece un nuevo esquema de “Tasas de Protección al Vuelo en Ruta” y “Tasas de Apoyo al Aterrizaje” que obliga a las compañías a recalcular sus costos en base a dos variables críticas: el peso de la aeronave y la distancia del trayecto. Este cambio no es solo administrativo. Para los pilotos, implica una precisión mayor en los planes de vuelo, ya que la categorización por peso máximo de despegue (MTOW) determinará el costo operativo de cada pierna de vuelo. La resolución presenta un esquema detallado donde se divide a las aeronaves por su porte y el tipo de servicio (Nacional o Internacional). Este es el nuevo cuadro que sirve para entender cuánto costará operar en Argentina a partir de ahora. Para las operaciones internacionales, se mantiene una estructura dolarizada que grava tanto el uso del espacio aéreo (Ruta) como la infraestructura de llegada (Aterrizaje). En el mercado interno, el salto es significativo. El Gobierno ha unificado las categorías para que los aviones de menor porte (aviación general y privada) tengan un esquema simplificado, mientras que las líneas comerciales (Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart) tributarán según un coeficiente que combina el peso y los kilómetros recorridos. Desde la Secretaría de Transporte indicaron que este ajuste es necesario bajo los principios de “no discriminación y transparencia”. Sin embargo, en el sector de aerolíneas comerciales podría trasladarse este aumento en las tasas de apoyo al aterrizaje al precio final de los pasajes. Para el pasajero, la consecuencia podría verse en el costo de volar desde Argentina. Las aerolíneas deberán ahora optimizar sus flotas, ya que el peso del avión ya no será solo una variable física de vuelo, sino un factor determinante en la rentabilidad de cada ruta. La medida entrará en vigencia inmediatamente, pero sobre todo, marcará un antes y un después en la regulación aérea del país. De esta manera, los pasajes y los vuelos ahora tendrán un nuevo tarifario que los regula.